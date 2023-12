Sjømatregionen Senja er i vekst og slår stadig nye rekorder når det kommer til verdiskaping og sysselsetting. I Nofimas ringvirkningsanalyse for 2022 kom det nylig frem at sjømatnæringa med tilhørende næringer, sysselsetter omtrent 1.700 arbeidstakere.

Dette gjør Senja til Nord-Norges største sjømatkommune, en tittel vi er stolte av, men som også forplikter næringa og samfunnet for øvrig til videre utvikling.

I vår region har vi et næringsliv som satser ambisiøst og tar rekruttering på alvor. Lokalt eide selskaper som har holdt på i generasjoner, samt nasjonale og internasjonale aktører, skaper mange viktige arbeidsplasser og sørger for «lys i husan.» Kompetansearbeidsplasser skapes som aldri før i distriktene, og sammen med gode betingelser og stabile rammevilkår er sjømatnæringa attraktiv for unge mennesker.

I tråd med fylkeskommunens satsninger har sjømatnæringen i retur, levert nesten tusen nye arbeidsplasser i Senjaregionen de siste ti årene. La oss fortsette å bygge hverandre gode!

Det er i midlertidig en vedtatt sannhet at man ikke kan stå på stedet hvil — skal man være i front av utviklingen, må man hele tiden ha fokus på progresjon og fremtidens behov.

Senja videregående skole avd. Gibostad er en nøkkelfaktor i så måte, det er vår lokale rekrutteringsarena og en viktig kilde til kompetanseheving. Skal vi ha nok hender og kompetanse også i fremtiden, må vi ha en undervisningsarena som er attraktiv og tidsriktig, en arena som forbereder de unge, på kravene og behovene i næringslivet.

Dagens bygg og fasiliteter er i utgangspunktet laget for andre formål og for en annen tid, derfor haster det å komme med et mer tidsriktig alternativ, som ivaretar både de unges- og næringslivets behov.

Vi registrerer med glede at det legges til rette for at skolen skal utvikles gjennom avsatte midler til forprosjekt i kommende økonomiperiode for Troms fylkeskommune. Samtidig håper vi at våre fylkespolitikere kan komme samme erkjennelse som oss, en prosjektperiode over tre år, fra 2025-2027 er ikke ambisiøst nok, det haster mer en som så!

For Sjømatklyngen og våre medlemsbedrifter er det avgjørende at forprosjektet kommer i gang i løpet av 2024, samtidig som at forprosjektperioden komprimeres. Skal Senja være en katalysator og et sentrum for sjømat også i fremdriften, må vi ha et utdanningstilbud regionen verdig.

Sjømatklyngen Senja og Senja vgs. har over mange år hatt et tett og godt samarbeid i forbindelse med praksis og hospitering. Vi erfarer også at elevene som tar sin utdanning ved skolen, i stor grad etablerer seg i vår region og tar seg arbeid i sjømatnæringen.

En forprosjektstudie gjennomført av Senja VGS og Sjømatklyngen Senja i 2023, peker på at fasilitetene ved skolestedet er den største utfordringen i å skape en attraktiv rekrutteringsarena. som forbereder elevene på hva de møter i næringslivet jfr. krav og kompetanse.

