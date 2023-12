Skal vi igjen stue bort og sammen folk med psykiske plager? Vi har over et par generasjoner klart å gjøre psykiske lidelser stuerent for de fleste. Veien har vært lang, men vi rakk dit, at folk faktisk uten å blunke, innrømmer at vi en eller gang ikke har hatt det helt enkelt.

Dette empatiløse byråkrat- og pengegrepet er med på å sende dette tilbake til start. De som berøres får kjenne på det at de bare er en utgiftspost som helst ikke burde gå til psykologen så ofte, og slett ikke i nærområdet!

Det er trist og urovekkende mange dødsannonser der man kan se at unge, til tider svært unge, har «valgt å forlate oss». Det er sterkt og beundringsverdig gjort av de pårørende å kommunisere det faktum. Det er et alvorlig signal om unge liv som stoppet opp!

I lys av det blir denne demonteringen enda mere bisarr. Offentlig har vi nullvisjon om trafikkdrepte, men hvor blir visjonen om null døde i vårt psykiske helsevern av? Rundt 700 i året. Tenk litt på det tallet.

Kan love at det ikke er mye festlig for de som opplever sine behandlingstilbud demontert og fjernet!

Det mumles litt en og annen gang i ett eller annet media om det, men mumling og skuebrød blir det. Til gjengjeld ser vi vikar- og ledermillionene sitte ytterst så løst i helsebudsjettene.

Likeledes at antall ledere virker å gå i taket, mens de som trenger behandling får stange hodet i veggen. Nord-Norge er en lang og stor landsdel som det koster å drifte. Det er en realitet og faktor vi ikke kommer bort fra. Forståelsen og solidariteten for den realiteten ofres av partier og politikere i landsdelene der det er flest stemmer å hente.

Torbjørn Fagermo Foto: Privat

Jeg ber innstendig om at dere som utgjør Nord-Norgebenken på vårt storting er voksne nå. At dere samlet rapper i bordet for satsing i Nord-Norge, og ikke overlater sånt til Erna og Jens ved festlige taler og anledninger når det kan være stemmer å hente.

Med håp om et fortsatt psykisk helsetilbud i nord; godt nytt år!

