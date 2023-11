Svartfredag, svartuke og svartmåned. Du kan knapt gå inn på nettet i november uten å bli bombardert med «svarte tilbud» fra en haug av nettbutikker.

Opprinnelig markerte «Black friday» starten på julehandelen i USA, og dagen kommer alltid dagen etter høytids- og festdagen Thanksgiving Day der. I USA har denne dagen tradisjon som handelsdag helt tilbake til 1800-tallet, da mange amerikanere hadde fri denne fredagen etter Thanksgiving.

I Norge er «Black friday» et relativt nytt begrep, og det var Norwegian Outlet i Vestby som brukte det første gang i november 2010. I løpet av de 13 årene siden da har svartfredag først blitt svartuke, før vi nå er kommet til at mange, spesielt nettbutikkene, kjører svartmåned.

Når vi i dag opplever det som omtales som «dyrtid», med kraftig økning i levekostnader, renteheving og generelt strammere livreim for de fleste av oss, så føler nok mange på presset for å holde tritt med kjøpskarusellen.

VG kunne mandag melde at banken Nordea nå har begynt å få søknader om avdragsutsettelse på boliglån, der julegavekjøp er oppgitt som årsak. – Det er et bilde vi ikke har sett før. Julegave-handlingen starter nå for fullt med Black Week og Black Friday som ofte er startskuddet på innkjøp til jul. De som søker om avdragsfrihet og er innenfor en belåningsgrad på 60 prosent vil normalt få søknadene innfridd, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til VG.tek

Men senker vi alle forventningene litt, så gjør vi julehøytiden bedre for mange som sliter med å henge med på kjøpepresset som vi vil bli bombardert med fram mot svartfredagen denne uka

Når folk er villige til å gå til slike løsninger for å innfri kjøpepresset før jul, så er det kanskje på tide å sette en fot i bakken og tenke over hva som egentlig er julens budskap. Hvis du lurer, så er det ikke Playstation 5, iPhone 15 eller andre svindyre dingsebumser under plasttreet om en måneds tid.

Hvis løsningen for å innfri våre egenskapte forventninger om hva som må ligge under juletreet, er å søke avdragsfrihet på boliglånet, så har utviklingen etter vår mening sporet helt av.

Det er mye du kan gjøre for at årets julehandel skal bli både billigere og mer bærekraftig. Har du sjekket om tilbudene på nett virkelig er tilbud? Kanskje kommer du bedre ut av det totalt sett hvis du besøker de flotte lokale butikkene vi har her i regionen?

En julegave behøver heller ikke å være en dyr ting bestilt på nett. Det kan like gjerne være et kafébesøk eller en juleteaterbillett, der det å gjøre det sammen med den du gir gaven til, kanskje er den største gaven.

Vi tror nok at de færreste trenger å søke om avdragsfrihet på boliglånet for å klare av med jula, men senker vi alle forventningene litt, så gjør vi julehøytiden bedre for mange som sliter med å henge med på kjøpepresset som vi vil bli bombardert med fram mot svartfredagen denne uka.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her