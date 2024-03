Søknaden fra Sørreisa Pizza og Grill om servering av vin, øl og brennevin blei gjort kjent i Folkebladet dagen før den skulle behandles i kommunestyret. Det betyr at ingen av oss velgere får mulighet til å kommentere søknaden gjennom nevnte avis før den er avgjort.

Samsvarer dette med ei demokratisk (folkelig) behandling? Rette instans bør finne ei løysing her. Jeg nevner også at først dagen før sluttbehandlinga kunne vi i Folkebladet lese hva kommuneoverlege i Sørreisa, Elisabeth Dalgård, uttalte til denne saka fra helse- og sosialtjenesten (Folkebladet, 28.02).

For framtida er det likevel verdt å merke seg at kommuneoverlegen viser til kommunens bevillingspolitiske handlingsprogram, hvor det står at det ikke skal gis fast skjenkebevilling til etablissementer lokalisert tett ved rusfrie fritidstilbud. Det peikes på at restauranten ligger vis a vis treningssenteret Feel 24 hvor mange ungdommer trener.

Kommunen blir bedt om å ha dette i tankene i bevillingsspørsmål ut fra at tilgjengelighet utvikler rusproblemer. Kommuneoverlegen tenker som fagperson og samfunnsinteressert at det er viktig at kommunen har i mente at bruken av rusmidler som alkohol, er et betydelig folkehelse-problem. Det gir økt dødelighet og risiko for sjukdommer, kan påvirke risiko for vold i par- og familiesituasjoner. Rusmidler fører til store økonomiske konsekvenser for samfunnet.

Jeg undres over at et Ap-dominert Sørreisa kommunestyre ikke vil forebygge i det som flere sosialministre har omtalt som landets største sosiale problem

Uttalelsen har dekning i offentlig statistikk. Her tas med noen eksempler fra Norge: Rundt 250.000 nordmenn er alkoholskadde, og hver fjerde innbygger er berørt av alkoholproblemer innen sin nærmeste familie. To av tre voldsutøvere er påvirka av alkohol ved overgrep.

Over 200.000 barn lever sammen med en far eller ei mor som har alkoholproblemer. Rundt 200 barn blir hvert år født med utviklingsskader p.g.a. alkoholbruk hos mødrene. Hver tredje sjukeseng er opptatt av personer med alkoholskader. En stor del av de trafikkdrepte, invalidiserte har sammenheng med alkohol.

Oddmar Mathiassen Foto: Vegard Svensen

Lege Berthold Grünfeld skreiv dette i Aftenposten: «Som rettspsykiater gjennom 40 år kan jeg nesten ikke huske ett eneste tilfelle av familievold hvor ikke alkohol var med».

I det minste kan vi som velgere støtte de politiske partiene som står for en restriktiv alkoholpolitikk. Slik kan også noe av kommunenes store økonomiske problemer løses, for eksempel ved mindre jobbfravær. Jeg venter ikke her noen restriksjoner fra Frp, men undres over at et Ap-dominert Sørreisa kommunestyre ikke vil forebygge i det som flere sosialministre har omtalt som landets største sosiale problem.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her