Av Håkon Haugli, Liv Karen Johannessen, Jon Sigurd Trandem og Vibeke Os

hytteeiere ved Omasvarre

Vi som tilbringer mye tid i Balsfjords fjell og skoger registrerer med vantro og forferdelse at Troms Kraft lefler med tanker om å industrialisere fjellområdene ved Omasvarre i Balsfjord kommune.

Kraftselskapet forsøker, sammen med andre som har økonomiske interesser av en utbygging, å skape et bilde av at dette er et område med lite ferdsel og som ikke brukes til friluftsliv.

At Troms Kraft i det hele tatt mener Omasvarre er et egnet sted for vindindustri må jo skyldes at de ikke har fått med seg at dette et av de mest populære hytteområdene i kommunen. Det kan tilgis all den tid det ikke er lett å få øye på alle hyttene. Mange er bygd på 60-, 70- og 80-tallet, et stykke fra hverandre, beskjedne i størrelse og godt integrert i terrenget. Men de er mange og de ligger i tilknytning til Takvann, Sagelvvatn, Juksavatn, Andorvatn, Rundvannet, Langvannet og Fjellfroskvannet. Disse vannene omkranser fjellet Omasvarre, og vil bli direkte berørt av en utbygging.

Dette unike området har et rikt dyreliv, og her høstes fantastiske naturopplevelser hele året for både store og små. Barnas turlag har fellesturer til vannene her, og det er mange merkede turløyper i området, også opp til Omasvarre.

Her bor tiur, ugler, oter, elg, hare, rein, ekorn, rev, jerv, røye og ørret, for å nevne noen. Vannet er glassklart og har gravd ut spennende grotter, samles i fossende elver, og ikke langt fra toppen på Omasvarre finner man sjeldne kalksjøer. Dette er en naturtyper hvor det i lovverket er pålagt særlige aktsomhetsregler.

Eiendommer mister sin verdi, men verst er de uopprettelige naturskader på industriområdet, forurensning av vann og vegetasjon, samt påvirkning på insekter, fugler og dyreliv

Området er vakkert, omkranset av majestetiske fjell, og for oss en uvurderlig kilde til naturopplevelser. Vi tilbringer helger og ferier her, vi har drømmer og gleder knyttet til området — og tanken på et industrifelt gjør vondt.

En eventuell vindkraftutbygging på Omasvarre vil, som vi har sett eksemplifisert på Kvaløya, være katastrofal for naturen selv, og det er det viktigste argumentet for å la det være. Men siden Troms Kraft argumenterer med at området er egnet blant annet fordi det ikke brukes til friluftsliv, og bare i begrenset omfang vil påvirke folk med eiendommer i området, må vi ta til motmæle.

For oss som har hytter og hus i nærhet til et eventuelt vindkraftanlegg vil det i tillegg til tap av naturopplevelser og frihet også bli et stort økonomisk tap. Tapt inntekt vil det også bli for kommunen når hytter i området ikke er noe verdt og eiendomsskatten vi nå betaler blir minimal.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 3.189 boliger og 1.470 fritidsboliger i Balsfjord, hytter er derfor en betydelig del av bygningsmassen i kommunen. I områdene rundt tidligere nevnte vann, er det nok flere hyttefolk enn fastboende, dvs. at de totalt sett største tap av verdi på eiendom vil måtte bæres av mange mennesker som ikke kan stemme eller vil spørres i denne prosessen. fordi vi ikke er innbyggere i kommunen.

Både hytter og boliger i nærheten vindturbiner som bråker og blinker kontinuerlig i mørket blir i praksis verdiløse. Det er godt dokumentert fra kommuner som har etablert vindkraft. Dersom det blir vindkraftverk her, er området ikke lenger aktuelt for friluftsliv, og det blir vanskelig å få solgt til noen andre. Hvem vil ha en fritidseiendom der vannet ikke lengre er trygt for forurensing, bevegelsesfrihet er innskrenket og utsikten er skjemt?

Eiendommer mister sin verdi, men verst er de uopprettelige naturskader på industriområdet, forurensning av vann og vegetasjon, samt påvirkning på insekter, fugler og dyreliv.

Balsfjord kommunestyre vil måtte ta stilling til om de vil åpne for konsekvensutredning, der Troms Kraft er fri til å velge eller velge bort hvem som skal analysere konsekvenser av en utbygging. Det vil i praksis si at om man først åpner for en konsekvensutredning, så er det overveiende sannsynlig at Troms Kraft kan velge et «resultat som taler for utbygging».

Urovekkende at dette er mulig, men NRK har nettopp avdekket slik praksis, og det er dessverre lovlig. Vi håper Balsfjord vil ta vare på sine fantastiske naturområder og velger å takke nei til en konsekvensutredning for vindkraftanlegg på Omasvarre.

