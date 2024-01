Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser endelig ut til å ha klart å finne tilbake til det eneste de var enige om i opposisjon; det er lettere å kritisere Høyre enn å snakke om egen politikk.

At Heidi Greni fra Senterpartiet gjengir Høyres valgkampløfte feil gjentatte ganger (Folkebladet fredag 19. januar), gjør ikke budskapet hennes sant. Høyre gikk til valg på å holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede. Vi har hele tiden sagt at dette ikke vil være mulig alle steder, blant annet på grunn av kostnader knyttet til rensing av fjorder.

Med dette følger et løfte om at når folk flest må snu på hver krone for få økonomien til å gå rundt, så skal Høyres politikere gjøre alt vi kan for å holde kostnadene nede. Det er dessverre ingenting som tyder på at regjeringspartiene er opptatt av det samme.

Det sies at angrep er det beste forsvar. Det forklarer kanskje hvorfor Greni er mer opptatt av at Høyre jobber med å kutte kostnadene for folk, fremfor å adressere egne valgløfter. Før valget i 2021 lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet en forutsigbar skatte- og avgiftspolitikk dersom de fikk styre landet. Dersom én skatt eller avgift skulle settes opp, skulle en annen settes ned. Fasiten har vi 2,5 år og nesten 40 milliarder i skatteøkninger senere. Hvordan synes Greni selv det går?

De ser ut til å være mer opptatt av å angripe Høyre

Vi skal ikke glemme at i de fleste kommunene Høyre nå styrer overtok vi makten så sent som i oktober. Mange steder styrer vi på rammer som ble lagt av rødgrønne politikere over mange år. Det er litt frekkhetens nådegave over å kritisere andre før Arbeiderpartiet og Senterpartiet så og si har fått ryddet seg ut av kommunekontorene rundt om i landet.

Likevel er det mange av kommunene våre som har klart å finne flere måter å støtte innbyggerne i møte med prisveksten. Det er jeg stolt av. Samtidig skal ikke kommunene våre følge seg alene i kampen om å kutte kostnader for innbyggerne. For å støtte kommunene har Høyre fremmet et forslag i Stortinget som kan bidra til lavere gebyrer for vann og avløp, slik at folk kan beholde mer av egen inntekt. Nå gjenstår det å se om Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil støtte forslagene, slik at vi kan kutte kostnadene for folk.

Personlig savner jeg et styringsparti som tar ansvar. Når Høyre har foreslått tiltak for å dempe prispresset på matvarer, har regjeringen lagt forslagene i skuffen. Når vi har foreslått større skatteletter og økt barnetrygd for vanlige familier, har regjeringen stemt imot. Og når regjeringen har blitt beskyldt for å bruke for mye penger, har de forsvart seg med at de kunne brukt enda mer.

Det mangler ikke på ting regjeringen kunne gjort — og egne valgløfter de kunne levert på — men de ser ut til å være mer opptatt av å angripe Høyre.

Det må regjeringen gjerne fortsette med. I mellomtiden skal Høyre bruke våre krefter på å få ned kostnadene til folk.

