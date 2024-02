Fiskeriminister Cecilie Myrseth og hennes parti har lenge gjort det klart at det ikke er aktuelt å åpne for kvotesammenslåing, såkalt strukturering av sjarkflåten under 11 meter. Samfiskeordninga der to kvoter kan fiskes på en båt skal få fortsette, men muligheten til å samfiske med seg sjøl skal avvikles. Men i bunn og grunn er dette mest en lek med ord.

Det er forståelig at regjeringa vil knesette et slikt prinsipp, all den tid de har erklært seg som motstandere av kvotesammenslåing i denne gruppa.

Samfiskeordninga ble i sin tid innført for å la eierne av to båter legge den ene til kai, slik at to fiskere kunne drive sammen på den andre båten. Tanken var å legge til rette for en tryggere arbeidsdag og bedre driftsbetingelse for de to.

Men da man underveis åpnet for to båter under samme eierskap kunne slås sammen, mistet ordninga mye av sin opprinnelige begrunnelse.

Istedenfor å avvikle kvotesammenslåing i sjarkgruppa foreslår regjeringen nå en ny ordning, såkalte ID-kvoter. Ordninga er økonomisk mye bedre enn den forrige, fordi gammelsjarken ikke lenger trenger å slite tamper. Men fasit er den samme: Eieren av to sjarkkvoter kan fiske begge på en båt.

Det kan være mange gode grunner til å ikke reversere kvotesammenslåinga i sjarkgruppa. Hensynet til aktørene som har tilpasset seg reglene er den mest åpenbare. Men det blir kun en lek med ord når fiskeriministeren sier seg fornøyd med å ha avviklet muligheten for samfiske med seg sjøl, ved å erstatte ordninga med en enda bedre sammenslåingsordning.

Det er verdt å merke seg at regjeringas kvotemelding blir stadig mer debattert og også kritisert — det kan henge sammen med at aktørene i næringa først i disse dager har fått lest og analysert den omfattende meldinga mer grundig.

Blant derm er fiskebåtreder Rolf-Bjørnar Tøllefsen på Husøy, som nå konkluderer med at kvotemeldinga vil få svært negative konsekvenser for Nord-Norge, og ikke minst et fiskerisamfunn som Husøy.

Kvotemeldinga har fått tittelen: «Folk, Fisk og Fellesskap», men løper samme fare som forgjengeren ved at den fjerde «F»-en blir «Forvirring». Og kanskje også stadig mer «Frustrasjon»?

Minileder: Avglemt?

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen vil slå sammen alle reise-destinasjonsselskapene i Troms, og nevner både Lyngen, Tromsø og Harstad.

Har han glemt Visit Senja? Har han ikke vært på besøk her, kanskje?

