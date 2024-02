15 kommunar i Nord-Norge har gjennom selskapet Finnut AS sendt ut på anbud levering av matvarer. I Troms er Lavangen, Salangen, Sørreisa, Målselv og Balsfjord kommuner del av dette anbudet.

Kontrakten skal inngås om få dager (01.03.2024), og skal gjelde i fire år framover. Verdien vil raskt overstige 100 millioner kroner, og kravet om detaljert distribusjon sammen med den detaljerte leveransen, vil sørge for at det kun vil vere tre sentrale grossistfirmaer med adresse i Oslo som vil kunne konkurrere om leveransen.

Lokalt næringsliv vil bli effektivt motarbeida av sine eigne, nordnorske lokalpolitikarar

Denne typen sentrale innkjøp har ei rekke negative konsekvensar kommunane må vere klar over.

Ein grossist vil levere dei varene han kan kjøpe og distribuere billigast. Dei sentrale lagra ligg rundt Gardermoen, der importerte og sørnorske matvarer vil fylle opp lista til grossisten før utsending på trailer til Nord-Norge.

STOPP: - Vi krev derfor at heile prosessen blir stoppa, skriv Øyvind Tollefsen (bildet) og Hege Dahlbäck. Foto: Birger Caspersen

Det betyr at lokale matvarer med stor sikkerhet ikkje blir å finne i dei kommunale kjøkken og kantiner dette gjeld. Kjøttdeig produsert på Andslimoen av nordnorsk kjøtt vil no måtte konkurrere med sørnorsk og kanskje tysk kjøttdeig. Melk og ost fra Storsteinnes og Harstad kan bli erstatta av melk produsert på Jæren og i Trøndelag. Potet og grønnsaker som har vokse under midnattsola sine stråler , vil etter alle solemerker tape i konkurransen mot billigare varer av dårligere kvalitet og smak.

Slik vil nordnorske kommunar no alvorlig svekke nordnorsk produksjon og videreforedling. Lokalt næringsliv vil bli effektivt motarbeida av sine eigne, nordnorske lokalpolitikarar.

Det er eit halvt år sia Totalberedskapskommisjonen la fram sin rapport. Stortinget skal no i vår handsame saka. Rapporten er ei einaste samanhengande skildring av korleis beredskapen over tid er sterkt svekka gjennom fjerning av lokale lagre, svekking av lokal produksjon, svekking av lokalt næringsliv og fråflytting. Kommunane sitt valg om sentrale innkjøp vil forsterke denne utviklinga. Det er det motsatte valget som må til.

Vi krev derfor at heile prosessen blir stoppa. Dette må vurderes opp mot eigen beredskapsplan, næringsplan, landbruksplan og andre relevante dokumenter, før nye tiltak blir satt i verk.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her