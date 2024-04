Elsa Nymo forteller til Folkebladet at hun og familien har måttet dekke et underskudd på over 900.000 kroner, etter jubileumskonserten for Aase Nordmo Løvberg sist sommer.

Det er på alle måter trist å høre, og egentlig et stort tankekors. Men som Nymo understreker: Man valgte selv at denne velfortjente hyllesten av en stor kunstner fra nord skulle skje i regi av familie og venner. Og fordi man insisterte på å hente Kringkastingsorkesteret nordover, ble også arrangementet svært dyrt. Det kostet faktisk rundt èn million kroner bare for å få orkesteret til Målselv.

Det er forståelig at de som sto bak dette initiativet er skuffet over at underskuddet ble såpass stort. Men det blir både uredelig og søkt å skulle skylde på debatten som kom i forkant av arrangementet for at ikke alt gikk som forventet, slik Elsa Nymo gjør i intervjuet i Folkebladet. Jeg tror Nymo skal se i en helt annen retning for å finne forklaringer på underskuddet.

UREALISTISK: - For det første må nok arrangørene erkjenne at det lå temmelig urealistiske forventninger bak de stipulerte publikumstallene — og derav forventede billettinntekter, skriver Tove Karoline Knutsen om jubileumskonserten for Aase Nordmo Løvberg, 19. august 2023. Foto: Arild D. Moe

For det første må nok arrangørene erkjenne at det lå temmelig urealistiske forventninger bak de stipulerte publikumstallene — og derav forventede billettinntekter. For det andre lå billettprisen på et uvanlig høyt nivå, særlig for en utendørskonsert. Det er ikke alle som kan se seg råd til en konsertbillett til 750 kroner. Særlig ikke hvis man er flere i en familie som ønsker å delta. Alt dette spilte inn og endte med at publikumstallet kun ble ca. en tredjedel av det man hadde budsjettert med.

At en saklig og vel begrunnet kulturdebatt skulle skremme publikum fra å komme på konsert, er med respekt å melde det rene tøys. Det tror jeg også Nymo er klar over. Sannheten er at denne debatten på ingen måte er ny: Den har gått i flere tiår her nord. Den handler rett og slett om hvordan man skal løfte fram landsdelens egne profesjonelle kunstnere når store begivenheter skal finne sted.

Vi har av en eller annen grunn så ubegripelig lett for å tro at dersom vi skal gjøre noe storveis innenfor kulturlivet her nord — ja, da må man hente aktører sørfra, primært fra hovedstaden. Det burde for lengst vært et tilbakelagt stadium å tenke slik.

Vi er så heldige å ha profesjonelle kulturinstitusjoner og svært dyktige kunstnere innen ulike sjangre og kunstformer i vår landsdel. Dette er kunstnere som samarbeider på kryss og tvers av både geografiske og andre grenser — og slik skal det selvsagt være. Men på samme måte som vi argumenterer for betydningen av å ta i bruk landsdelens egne kompetansemiljøer på andre samfunnsområder, må vi også tenke slik når det gjelder kulturlivet.

Å skulle bekoste et helt symfoniorkester fra Oslo til Målselv er et risikoprosjekt av de sjeldne. Jeg er ganske sikker på at dersom arrangørene av jubileumskonserten for Aase Nordmo Løvberg hadde valgt å samarbeide med solide nordnorske kulturinstitusjoner som Arktisk Filharmoni eller Festspillene i Nord-Norge, hadde man unngått å komme i det økonomiske uføret man her havnet i.

Og det kunstneriske resultatet hadde blitt minst like bra. Det er med andre ord mye lærdom å ta med seg i de erfaringene man høstet gjennom fjorårets jubileumsfeiring for en av landsdelens store kunstnere.

