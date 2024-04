Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Med andre ord en forpliktelse til at eldreomsorgen skal inneha en viss standard og oppfylle lov og forskrifter.

Standarden som brukes kalles bemanningsfaktor eller pleiefaktor. Regnestykket er meget enkelt, man deler antall årsverk på antall beboere — og vips så har man en beskrivelse av bemanningsforholdet på en avdeling. På de fleste sykehjem i landet ligger denne faktoren på rundt 0,71 ansatt per beboer på somatiske avdelinger.

Pleiefaktoren sier ikke noe om hvor fysisk eller psykisk syke pasientene er, hvilket pleiebehov de har, hvor mange som er sengeliggende store deler av dagen, hvor mange som må ha hjelp ved måltider, hvor mange som er demente, hvilken behandling de trenger, om de kan hjelpe til ved stell, om de spiser selv osv.

Kanskje på tide å gjøre årlige brukerundersøkelser hvor både brukere og pårørende får si sitt?

Den sier heller ikke noe om kompetansen til de som jobber der eller hvem som jobber i direkte pasientrelatert arbeid. Noen steder egnes for eksempel avdelingsledere, renholdspersonale osv. med selv om disse ikke har direkte pasientkontakt.

Den sier heller ingenting om hvilke oppgaver de ulike yrkesgruppene har. Det varierer nemlig mye fra kommune til kommunene, og sykehjem til sykehjem, hvilke oppgaver de enkelte yrkesgruppene utfører. Ei heller hvilken kompetanse de ansatte besitter eller får tilbud om å tilegne seg.

Jan Skogheim Foto: Privat

Det er av disse grunnene, og flere til, en helt ubrukelig standard å bruke i eldreomsorgen. Å bruke denne standarden til å vurdere hvorvidt en bruker mer eller mindre midler på eldreomsorg i sin kommune enn i sammenlignbare kommuner er derfor meningsløs. Den sier ikke engang noe om pleien er forsvarlig eller ikke. Dette fordi behovet, og derfor også tidsbruken, hos de eldre og syke i kommunen vil variere fra uke til uke, måned til måned og år til år.

Likevel bruker kommunene denne faktoren til å sammenligne seg med andre kommuner for å vurdere om de selv har en god nok eldreomsorg. Igjen; Totalt meningsløst. Den sier som sagt ingenting om standarden på pleien de eldre får i sin kommune. Kun hvor mange årsverk en bruker pr. pasient.

Kanskje på tide å gjøre årlige brukerundersøkelser hvor både brukere og pårørende får si sitt? Slik at de som beslutter, altså politikerne, får en reell mulighet til å vurdere om tilbudet til syke og eldre i sin kommune er god nok. Ikke bare får vite om den følger lov og forskrifters minstekrav.

