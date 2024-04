Til dags dato er ikke Norge med i den europeiske union, men vi er med i EØS. Spørsmålet er derimot om vi er blitt snik-innmeldt i et EU-medlemskap gjennom EØS-avtalen?

Ja, kanskje nesten.

Ifølge gjentatte påstander fra ja-siden så er jo Norge allerede mer eller mindre rundt 80 prosent inne i et EU-medlemskap, bare uten stemmerett i unionen, og med små unntak innenfor visse områder som landbruk, fiske osv.

Dette ga også utenriksministeren vår uttrykk for på NHOs årskonferanse i år. Espen Barth Eide sa at «hvis du lover å ikke si det til noen, Snorre, så er Norge allerede mer eller mindre med i EU, med visse unntak». Når vår utenriksminister sier dette, så viser det hva slags udemokratiske virkemidler EU-tilhengere er villige til å benytte seg av for å oppnå tettest mulig intergrasjon i den europeiske unionen.

Det er udemokratisk at en sånn avtale ikke skal stemmes over i en nasjonal avstemning blant folket i hele landet

Tettere integrasjon gjøres med et formål om at et fremtidig norsk EU-medlemskap skal bli enda enklere å få til. Mens tettere integrasjon har skjedd gradvis gjennom vedtak i Stortinget har våre folkevalgte gjennom disse vedtakene gått mot flertallet av det norske folk sin vilje.

Ved to folkeavstemninger i 1972 og 1994 har folket sagt nei til EU, og dermed gitt våre folkevalgte klar beskjed på hva man mener om et norsk EU-medlemskap. Utenriksministeren viser tydelig gjennom sin påstand om «Vi nærmest er EU-medlem, bare med visse unntak» at han ikke tar hensyn til folkets vilje.

Da EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 besto regjeringen av Arbeiderpartiet alene. I motsetning til tilslutning til EU ble ikke EØS-avtalen stemt over i en folkeavstemning eller i et valg. Stortingsvalget i 1993 viste også misnøyen med dette, ved at Arbeiderpartiet og Høyre mistet sitt trefjerdedels flertall i Stortinget som var nødvendig for å vedta suverenitetsavståelse til EØS.

Det er udemokratisk at en sånn avtale ikke skal stemmes over i en nasjonal avstemning blant folket i hele landet.

Derfor mener vi i Ungdom Mot EU at avtaler og medlemskap som avgir norsk suverenitet skal stemmes over i folket, og ikke overkjøres av politikere. Uavhengig av om det er norske politikere eller byråkrater i Brüssel.

