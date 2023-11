Jeg var så heldig å få besøke Sandsvika naturreservat i sommer. Et fantastisk naturområde med spor av tidligere tiders bosetting. Men det er et helt lite prosjekt å komme seg dit, siden bare sjøveien kan brukes. Dette er ikke unikt for dette verneområdet.

De fleste verneområdene på yttersia Senja er utilgjengelige uten båt. Det gjelder Bergsøyan, Holmenvær (begge er landskapsvernområder med dyrelivsfredning), Sandsvika (naturreservat) og Teistevika (landsskapsvernområde) med unntak av den delen som ligger mot Ballesvika. I tillegg til sistnevnte, er Lavollkjosen (plantefredningsområde) det eneste lett tilgjengelige verneområdet på yttersia, men dette er ganske godt gjemt for de som ferdes langs fylkesveien. (Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Senja kommune har vernet lite. Norge har, sammen med 192 andre land, satt et mål å verne 30 prosent av all natur i verden innen 2030. Foreløpig er 17,6 prosent av fastlandet i Norge vernet. I Senja kommune er ti prosent av landarealet og to prosent av havarealet vernet, totalt 4,86 prosent. (Kilder: Statsforvalteren i Troms og Finnmark., Kartverket)

Naturen på Senja er noe av det vakreste og mest spektakulære vi har av natur i Norge. Det gir store muligheter. Senja skal trolig leve av å gi folk naturopplevelser i årene som kommer, i tillegg til å høste av naturressursene, selvsagt. Da er det livsviktig at naturen forvaltes godt, og at det vernes områder som er tilgjengelig for alle.

Det haster å verne natur, særlig den som er under utbyggingspress. Det er allerede et stort press for å få bygge hytter i strandsonen på yttersia. Et eksempel er Laukvikneset ved Finnsæter. Her har en utbygger fått et foreløpig ja fra kommunens utvalg for samfunnsplanlegging til et hyttefelt med bryggeanlegg. Dette til tross for at neset er et uberørt naturområde, og det eneste lett tilgjengelige, sjønære friluftsområdet på Bergsfjordens sørside.

Laukvikneset bør vernes. Fjellknauser med lav vegetasjon, mye dyre- og fugleliv, beiteområde for rein. Et yndet område for telting, turgåing, bading og grilling. Å verne dette for kommende generasjoner vil være å følge opp kommunens egen arealstrategi. Å bygge det ut, er en irreversibel naturødeleggelse og et stort tap for allmennheten.

Håpet er at de nyvalgte politikerne forstår verdien av tilgjengelig, uberørt natur i strandsonen, og at de tenker mer langsiktig enn de forrige. I så tilfelle sier de nei til utbygging når saken kommer til behandling igjen. I tillegg tar de grep for å få Laukvikneset varig vernet, for eksempel som en utvidelse av Bergsøyan landskapsvernområde, som ligger et par hundre meter unna.

