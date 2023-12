I saker publisert i Folkebladet kommer det frem en del påstander om prosessen rundt bygging av ny barnehage i Vangsvik som må kommenteres.

Som foreldrerepresentant i det første forprosjektet for barnehagen under tidligere Tranøy kommune, og senere medlem i utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune, har jeg vært involvert i prosessen i lang tid. Jeg har lest flere hundre sider med saksdokumenter om nye Dansesletta barnehage, og kan forsikre om at alle aspekter av denne saken har vært grundig utredet med gjennomgående involvering av både ansatte og foreldrerepresentanter.

Det er gode grunner til at en enstemmig kommunestyre vedtok den løsningen som nå foreligger. Først og fremst vil dette gi et bedre tilbud til både barn i og ansatte ved Dansesletta barnehage.

Mange av de spørsmålene som har kommet frem i Folkebladet og på sosiale media vil man kunne finne gode svar på ved å kontakte administrasjonen i kommunen, eller ved å lese saksdokumenter fra den omfattende saksbehandlingen og utredningen som ledet frem til vedtaket i kommunestyret.

