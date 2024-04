Benjamin Furuly, fylkesvaraordfører og leder i Troms Høyre, Cecilie Mathisen leder for Høyres fylkestingsgruppe og Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, har i innlegg i media synspunkter på regjeringens NTP, som fortjener oppmerksomhet. De bruker uttrykk som årets påskekrim, mageplask og et svik av ambisjonene i Troms.

Det må de gjerne mene. Så ser jeg, og sikkert mange med meg, at disse Høyre-politikerne i klartekst sier at Troms trenger et samferdselsprosjekt som knytter fylket tettere sammen, og som korter ned både avstander og reisetider i regionen. Og de fortsetter med at god framkommelighet er avgjørende for samfunnsutvikling og bosetning, og at dessuten er Troms det viktigste fylket for forsvar.

Landet er ikke skikkelig samlet før vi har en jernbane i nord

At Høyre-politikerne etter denne oppramsingen unnlater å peke på at en Nord-Norgebane vil være det «samferdselsprosjektet» som makter denne ambiøse målsetningen tror jeg velgerne får med seg. At Nord-Norgebanen ikke i hele tatt er nevnt i «påskekrimmen» til Høyre-politikerne er slett ikke overraskende for velgerne.

Folk har jo registrert/fått med seg at daværende statsminister Erna Solberg på et valgmøte på Skarven i Tromsø svarte på spørsmål om hva hun mente om et sterkt lokalt ønske om å bygge Nord-Norgebanen. Hun sa:

«Fokuset på bygging av denne banen er en gammeldags måte å tenke på». Hun foreslo derfor i stedet, at førerløse kolonner av trailere var en langt bedre løsning. Hun trakk også fram manglende befolkningsgrunnlag som et argument mot jernbaneprosjektet. Jeg tillater meg å minne om at den siste meningsmålingen om bygging av Nord-Norgebanen i landsdelen viste at 67 prosent av den nordnorske befolkningen sa ja til bygging!

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Vi trenger Nord-Norgebanen for å skape vekst i økonomien. Skape en tidsmessig infrastruktur som holder følge med det som skjer i Nord-Norge de neste årene. Ikke minst den enorme sjømatproduksjon som raskt skal fram på markedene i sør-Europa, i stedet for transport på vei av titusener av vogntog som truer trafikksikkerheten. Miljøhensyn og ikke minst av forsvars- og sikkerhetsgrunner er det viktig å få en Nord-Norgebane på plass.

Bygging av en jernbane i nord er et nasjonalt anliggende. Landet er ikke skikkelig samlet før vi har en jernbane i nord. Ikke nødvendigvis fra Fauske, men fra Narvik og videre nordover med dobbelspor på Ofotbanen!

