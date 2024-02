I lørdagens utgave av Folkebladet kan man igjen lese om den tragiske bilulykka i juni 2022 som kostet to mennesker livet. I etterkant av ulykken er det ryddet mye skog i området rundt krysset, og det er gjort utbedring sør for krysset for å skape bedre sikt.

På vinteren hører vi stadig om biler, spesielt tunglastede trailere som står fast i bakken og skaper trafikale utfordringer. Yrkessjåførene som ferdes langs E6 kjenner forholdene og utfordringene godt, spesielt de som kommer sørfra, og drar derfor på forbi krysset med god fart for å komme opp bakken.

Hans Hammer Foto: Stian Jakobsen

En annen farlig utfordring er sørgående trafikk som senker farten før de skal svinge av E6 ned mot Sjøvegan. Trafikk som kommer bakfra har ofte større fart og utfordring med oppbremsing dersom det samtidig kommer motgående trafikk.

Så må man spørre seg hva Vegvesenet tenker på nå de fortsatt ikke tar grep og gjør endringer i selve krysset. Det skal ikke mye erfaring til i trafikken for å forstå at det eneste som må gjøres for å unngå tap av flere tragiske ulykker er å bygge om krysset med avkjøringsfiler i begge retninger. Hva venter Vegvesenet på?

Sunn fornuft og snarlig ombygging av krysset må etter min mening trumfe flere utredninger og utsettelser. Vi ønsker ikke flere ulykker Brandvollkrysset.

