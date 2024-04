TIL ser ut som et nedrykkslag. Nå må toppledelsen umiddelbart kalle inn trener og sportssjef på teppet før dette går fullstendig galt for klubben til Runar Norheim (Finnsnes) og Markus Johnsgård (Senja).

Det er noe veldig trist over det som skjer på det vi en gang kalte Alfheim stadion. Bare et snaut halvår etter festen på samme sted natta etter bronsemedaljen, har mørket for alvor senket seg — sportslig sett.

Tilbake i desember i fjor så hele TIL-organisasjonen og byen oppover, etter en eventyrlig god sesong, der de for første gang på over ti år var i nærheten av seriegull.

Derfor blir det litt absurd hva vi er vitne til nå. Fire strake tap fra starten av sesongen, attpåtil med tre av dem på hjemmebane. Jeg kan forstå de som ikke klarer å ta det helt innover seg, fordi suksessen klubben har hatt er så ferskt i minne.

Noen som imidlertid tvinges til å ta den sportslige krisen innover seg, er TILs toppledelse og styre. For det er noe gjenkjennelig over prosessen vi ser starten på nå, og som i noen tilfeller ender opp med at treneren får sparken.

En gammel klassiker som også er kjent, er når styret på eget initiativ forteller at «treneren har tillit», også kjent som dødskysset fra ledelsen, før sparken venter kort tid etterpå

Første trinn er dårlige resultater over tid. Dit er vi kommet nå etter 2–4 mot Brann, 0–1 mot Haugesund, 0–1 mot Kristiansund og 0–3 mot Sarpsborg. Resultater som er på toppen av fem strake tap i treningskamper mot 1.-divisjon eller elitemotstand mot slutten av oppkjøringen.

Det andre er å bli kalt inn på teppet av klubbens styre og ledelse. Her er det ikke på nåværende tidspunkt snakk om at noen skal få sparken, men det må resultater til for at hele sesongen ikke skal bli Tromsøs største mareritt, og noe vi som har fulgt klubben har sett før. Da trengs samtaler for å finne ut hva slags hjelp de som leder laget kan få, og hva slags behov de har for å komme seg på et vinnerspor.

Så hva nå, vel vitende om at det er 26 seriekamper igjen av sesongen? Det er vanskelig å peke på enkeltgrep som skal frelse et lag som virker til å ha mistet mye av selvtilliten og den fremoverlente holdningen som preget dem i 2022 og 2023.

Klisjeer som å «krige på» eller «trøkke til» er uttrykk som hører fortiden til. Det vil sikkert snakkes om mer moderne ord som press-spill og intensitet, samt at én eller to spillere byttes ut. Jeg vil gjette på at Christophe Psyche, han som en gang var TILs beste stopper i tiden etter Miika Koppinen, vil få seg en tur på benken. Å se den skadde franskmannen lunte av banen etter en drøy halvtime, og dermed få et slags syndebukkstempel, var et godt øyeblikksbilde av TIL 28. april 2024.

Det som imidlertid bør skje er at de harde og ubehagelig spørsmålene må stilles. På dette tidspunktet trengs de kritiske stemmene, også internt. Det er nå testen på om det bare er ja-mennesker i organisasjonen får sitt svar.

Jeg vil tro at det letes etter noe positivt å bygge videre på, men tall som vi har fått presentert, spesielt på «Fort Alfheim», med 2–8 i målforskjell på de første tre kampene, kan man ikke snakke seg bort ifra. Mot Sarpsborg 08 ble spesielt den ene av de to straffesituasjonene spesielt diskutert, uten at det hjelper noe som helst.

Vi utenfor TIL kan konstatere at de har ikke all verdens tid heller. Den neste måneden har TIL to kamper i uka, og det betyr at det blir mindre tid til å trene og å få forbedret de relasjonene som trengs til å skaffe poeng.

Skal vi spå litt inn i fremtiden, er det enkelt å forutse noen av de neste trinnene, hvis resultatene ikke blir bedre. Nye ansikt inn i trenerteamet har vi sett før. En gammel klassiker som også er kjent, er når styret på eget initiativ forteller at «treneren har tillit», også kjent som dødskysset fra ledelsen, før sparken venter kort tid etterpå.

Der er vi ikke ennå, og vel vitende om at Gaute Helstrup sto med stusslige ti poeng på 13 kamper i sin første eliteseriesesong, kommer også Jørgen Vik til å få tid til å snu krisen.

Det er enkelt å tro at man er bedre enn man er, noe vi ikke trenger å gå lenger enn til kommende onsdags TIL-motstander i cupen for å se på. Vålerenga er en klubb som hører hjemme i Eliteserien, men rykket ned i fjor høst. Søndag lå de på et punkt under 1–5 mot Mjøndalen, og er nærmere nedrykk til 2.-divisjon enn comeback i Eliteserien.

Hit er det jo ingen som ønsker at TIL skal havne. Men dette skrekkscenarioet forteller hvor raskt det kan gå helt nedenom og hjem.

