Slik begynner den kjente julesangen (opprinnelig en salme) om barnet som ble født i Betlehem på Vestbredden for over 2000 år siden. Barnet som var årsaken til at vi i dag feirer jul. Barnet som hadde Guds nåde med seg, og som englene våket over.

I dag, mens vi feirer jul, må palestinske kvinner føde sine barn 74 kilometer unna Betlehem uten noen form for hjelp. Der finnes ingen engler eller noen nåde fra Gud. De må til og med føde ved keisersnitt uten å få bedøvelse. Lemmer av barn, kvinner og menn må amputeres uten bedøvelse. Palestinere sulter i hjel. Stedet er Gaza. Helvete på jord.

I år feires det ikke jul i Gaza. Ei heller i Betlehem eller i andre byer på Vestbredden. Grunn; Israels folkemord på palestinerne. Et folkemord som pågår i full åpenhet med verden som vitner. Et folkemord i regi Israels hær (IDF) og jødisk-ortodokse bosettere. Beskyttet av USA begår disse de mest uhyrlige krigsforbrytelsene i historien. Et palestinsk holocaust (gresk ord for «fullstendig brent»).

Mens krigsforbrytelsene ruller videre over skjermene sitter norske politikere og toer sine hender. Jeg vil spørre Støre og co.; Hvorfor får IDF, beskyttet av vår fremste allierte, begå disse uhyrlighetene? Joda, jeg vet at det ikke er IDF eller USA som utfører dem. Men de er likevel ansvarlige for at det skjer! Israel ved hjelp av folkemord og USA i kraft av sin vetorett i FNs sikkerhetsråd!

Hvorfor kalles ikke Israels og USAs ambassadør inn på teppet? Hvorfor fortsetter vi å handle med Israel? Hvorfor lar vi USA bestemme hva vi skal mene? Hvorfor?

Skjønner dere ikke at følgene av Israels fremferd avler mer vold og konflikter i generasjoner fremover?

Jeg spør dere, Støre og co.; Er palestinerne mindre verdt enn andre? Er de ikke mennesker? Ja, er de mindre verdt enn insekter som vi bare kan tråkke på? Har de ikke følelser eller kan føle smerte? Hvorfor tør dere ikke si rett ut hva dere mener? Er det feigheten dere er valgt inn for?

Det er nemlig bare å innrømme det først som sist; Diplomatiet i Midt-Østen er dødt! Israel turer frem akkurat som de vil under vingene til USA. Å snakke dem til fornuft, eller forhandle frem en løsning, hjelper ikke. Det viser all erfaring!

Benjamin Netanyahus mål er å fordrive alle palestinere ut av Gaza og la jødisk-ortodokse bosettere overta deres eiendommer. Intet mer. Intet mindre. Det er nemlig de som holder han ved makten. Så dere taler for døve ører med deres ønsker om en tostatsløsning og varig, eller humanitær, våpenhvile.

Jan Skogheim Foto: Privat

Kjære Støre og co.; Vis at dere har ryggrad og kall en spade for en spade! Det vi er vitne til er et folkemord! Et folkemord begått av en alliert av en alliert. Og det bør få konsekvenser. Diplomatiet er dødt i Palestina-konflikten. Både Knesset, nasjonalforsamlingen i Israel, og Kongressen, nasjonalforsamlingen i USA, er styrt av en høyrekonservativ, religiøs, lobby som støtter Israel i alt de gjør. Nå også folkemord!

Kjære Støre og co.; Skjønner dere ikke at følgene av Israels fremferd avler mer vold og konflikter i generasjoner fremover? For har det vært ille før i regionen, kommer det ikke til å bli bedre nå! Holocaust i Gaza må stanses! Og der bør «fredsnasjonen» Norge være sterk, tydelig og klar overfor Israel, USA og Hamas! Folkemord er helt uakseptabelt!

