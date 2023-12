Øysteinb Mathisen Foto: Stortinget

Det å flytte hjemmefra som 16-åring er krevende. I Troms og Finnmark er det 2.124 ungdommer som bor hjemmefra for å gå på videregående skole. I åtte år med Høyre, Frp, Venstre og KrF har disse elevene tapt økonomisk når borteboerstipendet nærmest sto stille.

Samtidig økte prisene og boligmarkedet ble trangere. Ap og Sp ønsker lik mulighet for utdanning, derfor har regjeringen økt borteboerstipendet med nesten 2.000 kroner på to år.

En grunnverdi for oss er prinsippet om at gratis utdanning skal være tilgjengelig for alle. Det er viktig for hver og en av oss, men det er enda viktigere for samfunnet. En god skole for alle skaper tillit, like muligheter og rettferdighet fordeling. Da er det uholdbart om borteboerstipendet ikke strekker til å dekke boutgifter for unge som må flytte hjemmefra.

Det tjener både distriktene og elevene på

Det er hverken mulig eller forventet at Norge skal ha en så desentralisert skolestruktur for videregående utdanning at ingen må flytte hjemmefra for å ta utdanning.

Unge som flytter hjemmefra er heller ikke voksne, så utgifter som klær mat og moro skal fortsatt dekkes av foresatte, men når elever får en ekstra økonomiske byrde ved å måtte flytte hjemmefra for å gå på skole, skal felleskapet stille opp. Vi er derfor stolte over hvordan Ap og Sp-regjeringen sammen med SV har økt borteboerstipend kraftig.

For det utgjør en stor forskjell når stipendet økes kommende skoleår til 6.677 kroner per måned mot 4.709 kroner når vi tok over. Det vil bety neste 20.000 kroner i året. Prinsippet om gratis utdanning skal også gjelde for elever som må bo på hybel. Det skal også gjelde for elevene som har behov for utstyr i utdanningen. Derfor har regjeringen økt utstyrsstipendet med 90 millioner over en toårsperiode. Det er historisk. Det tar oss betydelig nærmere målet om gratis utdanning, men vi er ikke helt i mål ennå.

Der den borgerlige regjeringen gjorde svært lite for borteboerne, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med SV gjort betydelig grep for at norsk skole skal være gratis også for elever som må reise hjemmefra eller som har dyrt utstyr i undervisningen. Det tjener både distriktene og elevene på.

