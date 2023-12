I kommunestyret 7. desember fremmet Venstre følgende forslag:

«Kommunestyret ber kommunedirektør legge frem sak om å gjenåpne folkebiblioteket i lokalene til Høgtun Kulturklynge i tråd med prosjektets fire pilarer: samfunnshus, fellesverksteder, samlokalisering og hyttetun, til kommunestyrets møte i juni». Forslaget ble nedstemt: 19 representanter var imot dette — bare fire for.

Vebjørn Strand Foshaug (V) argumenterte slik i kommunestyret:

«Et politisk vedtak om gjenåpning av biblioteket gir retning til kommunedirektøren og prosjektgruppa og åpner for at det kan søkes om prosjektmidler til innholdet i biblioteket. Gjenåpning av biblioteket styrker Høgtun Kulturklynge, bolyst, barn og voksnes leselyst og tilbudet til innvandrere, og må ses i sammenheng med et samisk språksenter og utvikling av profilsamlingen. Bibliotekene som sosial, lokal møteplass blir stadig viktigere, også i arbeidet mot utenforskap. Moderne biblioteker prioriterer ikke bare bøker, men setter mennesket i sentrum.»

Det vil være av allmenn interesse å bli kjent med begrunnelsen for at hele posisjonen med Høyre, Sp og Frp, samt flertallet av Ap, stemte imot Venstres forslag.

Derfor oppfordres disse partiene å begrunne i lokalavisene hvorfor de satte seg imot at kommunedirektøren til møtet i juni 2024 skulle legge frem en sak om gjenåpning av folkebiblioteket på Høgtun.

