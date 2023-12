Helt overraskende sier rådmann Hogne Eidissen (56) takk for seg i Senja kommune. Han ledet arbeidet med å bygge den nye storkommunen, og forsvinner til Nesodden kommune ved påsketider, etter seks år som administrativ toppfigur i Senja.

Det er kanskje det Senja kommune trengte minst akkurat nå. Jobben med å bygge kultur og kontinuitet er fortsatt lang og tung. Her har Eidissen spilt hovedrollen.

Det var sent onsdag kveld Folkebladet kunne bringe nyheten om at et enstemmig kommunestyre i Nesodden kommune har ansatt Hogne Eidissen som ny kommunedirektør. Han har tydeligvis gjort et solid inntrykk på politikerne i kommunen som har 20.000 innbyggere og ligger en kort fergetur fra Aker Brygge i Oslo.

Analytisk, strategisk, helhetstenkende, høy arbeidskapasitet, raus, positiv væremåte, godt humør, samlende — med evner til å skape gode relasjoner og bygge tillit og godt arbeidsmiljø. Dette er de rosende ord som drysses over Hogne Eidissen av Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Fosland fra Arbeiderpartiet.

Eidissen ble oppfordret til å å søke jobben. Til Folkebladet torsdag morgen sier Eidissen at «totaliteten tilsa at det kunne være et godt neste steg i karrieren». Det kan man forstå — det er en større kommune enn Senja, i en spennende region i rivende utvikling. Og det er all grunn til å gratulere Eidissen med ny jobb.

Det er fortsatt lang vei å gå for å skape tillit, samhold og et fellesskap i den fortsatt ganske ferske storkommunen

Men det betyr også at Senja kommune må gjennom en lang, krevende og kostbar prosess med å finne ny rådmann. Og det er store sko å fylle. De rosende ord som ble Eidissen til del fra Nesodden vil mange i Senja kjenne igjen — selv om den avtroppende rådmannen også har vært omstridt. Han er svært frittalende, noen vil si befriende frittalende for en mann i en slik posisjon. Og han har selvsagt foretatt upopulære utredninger og innstillinger.

Men som den som ledet arbeidet med den nye storkommunen — der oppdraget var å smelte sammen fire kommuner til èn med 15.000 innbyggere — har Hogne Eidissen vært den viktigste kontinuitetsbæreren for å bygge kultur, struktur og ny organisasjon, og ikke minst skape tillit hos innbyggerne og et godt arbeidsmiljø.

Denne jobben er langt fra fullført. Det er fortsatt lang vei å gå for å skape tillit, samhold og et fellesskap i den fortsatt ganske ferske storkommunen. Slikt tar tid, og i en slik sammengheng har Eidissen vært — og ville vært i årene framover — en sentral og samlende kraft.

Slik blir det ikke. Og ingen er uerstattelig. Men for en ny og fersk rådmann vil det være svært krevende å overta nettopp denne delen av jobben.

Snart fire år er gått siden storkommunen så dagens lys, og prosessen med å bygge en samlende kultur i Senja er godt igang, men det er fortsatt en lang vei å gå mot målet.

Her skulle Hogne Eidissen vært i bresjen. Nå må den videreføres av en fersk rådmann — og et ferskt kommunestyre. Derfor er timinga ikke den beste.

