Vi lever i en utrygg tid. Våre naboer i øst opptrer truende, og har satt i gang krig i Europa. Norge har ved sitt medlemskap i NATO forpliktet seg til å ha militær kapasitet til å forsinke et eventuelt angrep på landet, slik at andre NATO-lands styrker vil kunne komme oss til unnsetning i tide. En forsvarsstudie (lagt fram nå i februar) viser at Norge i dag ikke har militær kapasitet til å nå denne målsetningen.

Med dette som bakteppe er Målselv SV positiv til at amerikanere ønsker å lagre våpen på norsk jord. Vi har fått informasjon fra ordfører Martin Nymo om at det er inngått en avtale mellom ordføreren og det amerikanske forsvarsdepartementet om forhåndslagring av amerikanske våpen i Målselv.

Vi i SV ser det som en selvfølge at NATO er informert om denne avtalen, da begge land tilhører den samme forsvarsalliansen, NATO.

Som en sidekommentar; SV er ikke mot NATO-medlemskap; Dette er i dag vår eneste sannsynlige alliansepartner. SVs holdning er at vi ønsker et alternativ til NATO; en allianse av europeisk land eller liknende.

Så lenge dette ikke er realiserbart i overskuelig framtid, støtter vi selvfølgelig et Nato-medlemskap.

