Av Gunn Knörr, Kay Erling Ludvigsen og Michael Andersen

Senja SV

Høringssvar – helse- og omsorgsplan Senja kommune 2024-2040:

Den nye helse- og omsorgsplanen har definert fire satsingsområder;

Forebygging og tidlig innsats

Ledelse, rekruttering og kompetanse

Innovasjon, velferdsteknologi og hjelpemidler

Framtidsrettet dimensjonering og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud

Senja SV er enige i at det er riktig å definere planen med disse hovedområdene. Vi mener også at planen har positive trekk, spesielt når det kommer til «ledelse, rekruttering og kompetanse».

Vi er fornøyde med at man trekker frem viktigheten av en større andel heltidsstillinger for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. Videre vil vi trekke frem at vi er positive til rekrutteringsstimulerende tiltak som er nevnt i planen. Eksempler på dette er tilrettelegging for lærlinger og studenter, kompetansemidler, stipendordninger, lokale lønnspåslag, studentavlønning og lederutvikling. Dette er bare noen av mange gode tiltak som er nevnt i planen.

Senja SV er imidlertid sterkt skeptisk til hvordan planen er utformet når det kommer til «framtidsrettet dimensjonering og utvikling av helhetlige tjenestetilbud». Der henger ikke strategi og foreslåtte tiltak sammen. Vi er enige i prinsippet at vi trenger en bedre omsorgstrapp enn det vi har i dag, men vi er redd for at planen ikke hensyntar framtidens behov for sykehjemsplasser.

Per 1. januar 2024 har Senja kommune 181 sykehjemsplasser. Dette inkluderer ordinære langtidsplasser (137), skjermet langtid (34), avlastningsplasser (5) og avklaringsplasser (5). Dette tallet kan være 182, men det er feil i utregningen i tabellen på side 17 i planen.

I kartleggingen fra februar 2024 mener man at 17 pasienter med ordinær langtidsplass burde hatt skjermet plass i sykehjem. Dette henger nok sammen med utviklingen av pasienter med demens (ref. side 19) der man anslår at denne andelen vil øke fra 376 i 2025 til 559 i 2040. I tillegg mener man at 28 av beboerne med langtidsplass kunne bodd i omsorgsbolig med stasjonær heldøgns bemanning. På toppen av dette mener man at 10 med vedtak om langtidsplass kunne klart seg hjemme med punktvise tjenester fra kommunen.

På side 18 i planen ser vi i tabell at man i framskriving av behov for sykehjemsplasser 80+ vil trenge minimum 222 sykehjemsplasser i 2040. Legger man middelalternativet på 244 plasser til grunn, vil kommunen mangle 62 plasser i 2040. Om man beholder dagens sykehjems struktur.