Vi som grunneiere ønsker med dette å beklage til de som frykter for skitilbud og fritidsaktiviteter i Finnfjordmarka. Det er ikke vår hensikt å skape bekymring rundt dette. Vi ønsker med dette å belyse noen sentrale momenter tilknyttet saken som ikke kommer helt frem i debatten.

I motsetning til kommunen som tilsynelatende kun interesserer seg for hva næringslivet ønsker, så synes vi folkehelse og bolyst er viktig. Finnfjordmarka er et kjempeflott turområde, og Pioner ski er et viktig tilbud for en rekke innbyggere som vi verdsetter svært høyt.

Som et eksempel så er vi flere grunneiere som har stilt eiendom til disposisjon for løypenettet og nødvendig utbedring av traseene når det trengs. Vi er flere som har stilt fritiden vår til disposisjon og vært løypekjørere, samt bidratt med reparasjon av tråkkemaskin. Vi har bidratt med bygging av Gapahuk ved Mevatnet og driftet lavvoen i Finnfjordmarka i 21 år til beste for befolkningen i kommunen.

Vi synes også at Summit 2 Senja er ett kjempeflott arrangement for kommunens innbyggere. Vi beklager på det sterkeste om dette har vært for utydelig. Hele saken er dessverre et uttrykk for en høy grad av avmaktsfølelse tilknyttet kommunens håndtering tilknyttet etableringen av asfaltverket i Finnfjord.

Vi håper dette kan bidra til å nyansere debatten litt og rette fokuset tilbake til det faktiske problemet: Fremtidig livskvalitet og folkehelse for innbyggere i Finnfjord og Finnfjordbotn

Vi synes det er tragisk å måtte bruke slike virkemidler, men vi har forsøkt alle andre løsninger uten hell. Saken viser dessverre tydelig hva kommunens holdning til bolyst og folkehelse er. Når det blir såpass mye fokus på et arrangement som går over et par dager, men ikke på det faktum at store deler av Finnfjord og Finnfjordbotn kan få rasert bolyst, folkehelse og livsgrunnlag, så sier det mye om hvor kommunens prioritering ligger.

Vi synes det er tragisk at vi må gå til slike skritt for å få belyst utfordringen vi står ovenfor. Vi har siden sommeren 2023 forsøkt å få til en dialog med kommunen og asfaltverket. Det har vært forsøkt å opprette dialog via både politisk- og administrativt nivå.

Det har vært svært begrenset vilje til samarbeid fra både kommunen og Veidekke. Asfaltverket har hatt en svært begrenset driftstid under prøvedriften i 2023, men en rekke naboer har likevel opplevd betydelige plager forbundet med lukt, både rundt og inne i boliger. Det har faktisk blitt opplevd luktplager på Lunde og i Finnfjordbotn i perioder.

PLAGER: - Asfaltverket har hatt en svært begrenset driftstid under prøvedriften i 2023, men en rekke naboer har likevel opplevd betydelige plager forbundet med lukt, både rundt og inne i boliger, skriver Kjell A. Berg. Foto: Jøran Johansen

Dette sier noe om luktproblematikkens potensielle omfang. Når en da vet at det kun har vært svært begrenset driftstid i 2023, så kan en bare tenke seg hva som kan forventes fremover når de skal drifte tilnærmet døgnet rundt. Det bor flere personer med luftveissykdommer i umiddelbar nærhet til området, og de kan risikere å ikke kunne oppholde seg i egen bolig i perioder mellom april og oktober. Det er denne problemstillingen vi ønsker å belyse.

Administrasjonssjefen uttalte 12.februar 2024 til Senja 24/7 at det er aktuelt med dialog. Dialog har vi etterlyst siden sommeren 2023. Det ble i juni spilt inn forslag til et felles møte mellom kommunen og beboere i området. Dette skulle planavdelingen løfte videre til næringsavdelingen, men ingenting er hørt etter dette.

Det er også innbyggere i området som har måtte gå gjennom flere runder med purring fra Statsforvalteren for å få svar på enkle henvendelser. Det er således ikke mye som minner om et ønske om dialog fra kommunens side.

Dialogen har heller ikke blitt noe bedre i 2024. Det ble 9. februar 2024 sendt ut nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknad for området Veidekke disponerer. De naboene som åpenbart har vært berørt av prøvedriften i 2023 er ikke tatt med som kopimottakere på dette nabovarslet, dette til tross for gjentatte klager på støy og lukt.

Det sier mye om kommunens fokus. Videre har utvalg for samfunnsutvikling besluttet rullering av reguleringsplanen for området, men saksfremlegget sier ikke ett eneste ord om at rulleringen må ivareta hensynet til boliger i området. Det fremstår som tydelig av saksfremlegget at eneste hensikten med rulleringen er å tilpasse reguleringsplanen til Veidekke sin ønskede drift.

Vi vil avslutningsvis rette fokuset tilbake til vårt opprinnelige budskap: Ja til friluftsliv, skirenn og gode rekreasjonsområder i Senja kommune. Vi håper dette kan bidra til å nyansere debatten litt og rette fokuset tilbake til det faktiske problemet: Fremtidig livskvalitet og folkehelse for innbyggere i Finnfjord og Finnfjordbotn.

God skitur!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her