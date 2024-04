Demokratiet må vedlikeholdes hver eneste dag. Hvis du ikke tror du har noe ansvar, kan vi alle gå på en skikkelig smell.

Norge, Sverige og Danmark har vært forbilder for andre når det gjelder å ha et åpent, velfungerende demokrati der tilliten mellom oss er høy, arbeidsfolk blir behandla anstendig og forskjellene er små. Men vi lever i en stadig mer globalisert verden, der land vi ikke har lyst til å sammenligne oss med stadig vil sette andre betingelser for oss.

Så hvorfor skal du rake plenen og skifte dekkene en anna dag, og heller bli med på en markering av den internasjonale arbeiderdagen?

1. Noen vil knuse arbeiderrettigheter. Mektige globale konsern, som Tesla og Amazon, og deres eiere, ønsker å knuse fagforeninger. 30 fikk sparken fra en Tesla-fabrikk i Buffalo fordi de ville danne fagforening. I Sverige nekter Tesla å skrive tariffavtale med fagorganiserte, så der streiker de fagorganiserte på sjette måneden.

Og hvor gode vilkår tror du arbeideren har som har produsert et plagg til 15 kroner som du kjøper i en kinesisk nettbutikk? Det er to år siden Hviterusslands president erklærte at fagforeninger var «ekstremister», satte i gang massearrestasjoner av tillitsvalgte, som deretter både ble torturert og satt i tvangsarbeid.

Bente Bråthen Foto: Sørreisa SV

Her hjemme ser vi at arbeidsgiversiden stadig gjør framstøt og kommer med forslag som vil gjøre hverdagen tyngre for arbeidstakerne. Kravene er mer effektivitet, kostnadskutt, mer inntjening for eierne, for de skal jo «konkurrere i et internasjonalt marked».

2. Fredelige demonstranter arresteres. Valg skjer hvert fjerde år, men vi som samfunn har akseptert at vi kan samle oss til fredelige demonstrasjoner for å ytre oss i enkeltsaker. Denne retten er beskyttet av grunnloven og menneskerettsdomsstolen. Hva skjer når myndighetene blir folkets fiender?

I USA protesterer studenter for våpenhvile i Gaza, men bølgen av solidaritet blir møtt med at opprørspoliti rykker inn for å fjerne og pågripe dem. Skal ikke nettopp universitetene fostre kritiske og tenkende individer? I Tyskland og Frankrike har de like godt gått enda lengre, og forbudt demonstrasjoner til støtte for palestinerne.

Og mens vi er opptatt med å «shoppe som en millionær» på den nye kinesiske nettbutikken Temu eller skrolle i artige videoer og influensere som gir uforstandige tips på Tik Tok, så demonteres demokratiene sakte rundt oss

Og hvis du tror det er så mye bedre her hjemme, så ta en kikk på Fosen-demonstrantene, som aksjonerte ved Olje-og energidepartementet for å holde regjeringen ansvarlig for menneskerettighetsbruddet staten var dømt for. Ungdommene ble arrestert, tiltalt, og frifunnet i tingretten, men nå anker påtalemyndigheten frifinnelsen fordi de syns det er urimelig.

1. Valg kan manipuleres. Ved bruk av falske kontoer «druknes» ekte informasjon av falsk informasjon på nett. Med økt bruk av kunstig intelligens må vi nå ha «bullshit-alarmen» påslått til en hver tid. Det er skremmende å se hvor lett mange lar seg lure på nettet. De unge er ikke noe bedre enn de eldre, de lar seg bare lure av andre ting.

Det er blitt flere autoritære styresmakter, og de bruker både åpne og skjulte midler for å vinne valg, splitte samhold og solidaritet, og øke motstanden mot alt fra utlendinger, homofile og transpersoner til likestilling.

Og mens vi er opptatt med å «shoppe som en millionær» på den nye kinesiske nettbutikken Temu eller skrolle i artige videoer og influensere som gir uforstandige tips på Tik Tok, så demonteres demokratiene sakte rundt oss.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her