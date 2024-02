Det er fantastisk det som skjer i Bodø og Nordland i 2024. Bodø er utpekt av EU til kulturhovedstad, hvilket innebærer stor satsing på kunst og kultur. Hele 300 millioner ligger i potten, hovedsaklig overførte midler fra EU. Tanken er å vise at seriøs investering i kunst og kultur har en fabelaktig samfunnseffekt.

Midlene initierer en stor satsing på ny-produksjoner av et bredt spekter innen kultur. Hele 1.000 arrangementer i varierte kategorier skal blomstre over Nordland det kommende året. Det innebærer en markant stimulering av det kulturelle næringslivet, hvilket trekker til seg nye ressurspersoner, investeringer og innovasjon.

For ja, de fleste kunstnere, musikere, dansere og kunsthåndverkere er næringsdrivende med egne foretak. I en business som krever høy grad av disiplin, dedikasjon, økonomisk stålhånd og evne til å produsere kreativt materiale på høyt nivå. Om det var noen kunstaktører som ikke levde helt opp på alle barometre, så tok pandemien knekken på dem for godt. De kunstnerne som holder koken, regionalt og nasjonalt, er det seige gullet med en utpreget stayer-evne.

Nå får de jobb. Anstendige arbeidskontrakter og nødvendige ressurser til å utforske nytt landskap. De møter publikum og befolkningen får kjenne på glede, provokasjon og emosjonelle utforbakker. Slik det er og skal være i møte mellom kunst og publikum. Det skaper en hel masse følelser, ikke minst tilknytning. Stolthet og glede over å være i sentrum av der viktige og riktige ting skjer.

Takk til Bodø 2024 som tar et historisk, samtidig og tydelig samfunnsansvar når de bruker plattformen som Kulturhovedstad til å markere opptakten til samefolkets relevanse og dag

Selvfølgelig drypper det på en haug andre næringslivsaktører også, når alle skal besøke Bodø og Nordland. Det er som sagt poenget her. Satsing på kultur er satsing på samfunn.

Mange fikk med seg åpningen sist lørdag. En flytende scene i Bodø havn hadde overlevd diverse orkaner og var sentrum for åpningsforestillingen. Byen ble fylt av drøyt 15.000 tilskuere og resten av landet fulgte seansen på NRK. Et vakkert lysshow som hintet til nordlys og innovative teknikere. Dans, sang og båter med lysende skrei i havnebassenget. En lekker og rørende teaser av hva som kommer, samt en fin introduksjon til samisk uke og samefolkets dag.

Selvfølgelig ble det også litt sutring i etterkant. «For mye samisk preg» mente noen. En kritikk både Bodø 2024 og resten av mylderet kan ta helt med ro. Man kan tenke seg at det har vært «litt mye norsk» å oppleve gjennom tidene fra samisk hold. Vi sliter tross alt fremdeles med å stoppe effektene av fornorskningsprosessen.

Ina Gravem Johansen Foto: Aliona Pazdniakova

Artist Ella Marie Hætta Isaksen påpekte fra scenen at Bødø ligger i Pite- og Lulesamisk område, men at ikke et ord av det som ble sagt under åpningen reflekterte disse språkene. En tankevekker, som også vekket den norske krenkeklubben. De kritiserte Hætta Isaksen for å være politisk.

En selvfølgelighet som det er stor underholdning å bevitne blir brukt som en slags kritikk av eventet. Om det er noe svært mange burde lært av Hætta Isaksen så er det å bruke mikrofonen til noe vettig når man har den. Vise mot, ta stilling og påpeke det allmenheten overser.

I den påfølgende debatten har undertegnede lært følgende: Det finnes hele fem samiske språk i Nordland. Den gode nyheten er at disse fremdeles eksisterer til tross for den bestialske utrydningspolitikken. Den mer betenkelige siden, er at mange av oss kan så lite om nærgeografisk samisk kulturhistorier, at dette er ny informasjon.

Så takk til Hætta Isaksen som insiterer på å stikke hodet ut i stormen, til tross for ubehaget som følger med. Takk til Bodø 2024 som tar et historisk, samtidig og tydelig samfunnsansvar når de bruker plattformen som kulturhovedstad til å markere opptakten til samefolkets relevanse og dag.

Takk for den jobben Bodø og Nordland har lagt ned for å nå opp som kulturhovedstad. Debatten den siste uken vitner om et perfekt startskudd på et år det gledes til. Det er bare å heie på Bodø 2024 og alle som skal ut i manesjen det kommende året!

