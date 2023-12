Det blir et tøft 2024 for mange i Norge. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache valgte sist uke til manges overraskelse å øke styringsrenta enda en gang. De fleste finans-spåmenn trodde på et «null-oppgjør», etter 14 rentehevinger på rad. Slik ble det ikke. Derfor får det norske folk en knallhard julepakke fra Norges Bank. Men nå må det vel snu?

Statsminister Jonas Gahr Støre tro i alle fall det. I sin tale om «rikets tilstand» tirsdag mer enn antydet Støre at det i 2024 blir lavere renter — og at folk sakte, men sikkert vil få bedre ård igjen. Om han får rett gjenstår å se.

Styringsrenta fra sentralbanken er nå 4,5 prosent. Regningen for dagens rentehevingen vil, som følge av bankenes varslingsregler, slå inn i folkets lommebøker — eller riktigere nettbanker — rundt påsketider. Da kan boliglånsrenta bli på rundt 6,5 prosent. Det svir, ikke minst for mange unge nyetablerere.

Uansett hva Støre spår, kan det høye rentenivået komme til å vare en god stund. Norges Bank antyder at dersom alt går vår vei kan det første rentekuttet komme neste høst. Prognosen de nå legger fram indikerer at rentenivået ved utgangen av 2025 er rundt ett prosentpoeng lavere enn i dag.

Boliglånet er den store utgiften for folk flest. Og det rammer særlig yngre folk, som nylig har etablert seg på boligmarkedet, og barnefamilier. Rentenivået gjør store utslag når man har lånt fire, fem eller seks millioner for å bygge nytt hus.

Norges Banks håp er styrket krone

Norges Bank påpeker at analyser viser at så lenge folk beholder jobben klarer de aller fleste å betjene den økte renta ved at en strammer kraftig inn på annet forbruk. For de som er virkelig uheldige, kan det imidlertid bli dramatisk. Bygge-og entreprenørbransjen sliter tungt, og fra Nord-Norge er det meldt om flere konkurser i denne sektoren de siste ukene. Det kan komme mer, nettopp fordi det er svært kostbart både å renovere og bygge nytt for tida.

Innstrammingene i privatøkonomien som folk nå blir tvunget til å gjøre, får naturlig nok konsekvenser. Vi handler mindre, vi venter med å pusse opp og vi dropper dyre ferieturer. Det vil igjen ramme de som jobber i varehandelen, akkurat som i byggenæringa.

Et noe nær samlet korps av sjeføkonomer rundt om i bankene spådde at Norges Bank ikke ville heve renten ytterligere. Både i Europa og i USA er inflasjonen på vei nedover. Det skjedde altså ikke. Norges Bank føler seg ikke trygge på at vi har kontroll på prisstigningen.

Det henger åpenbart sammen med den svake kronekursen. Svak kronekurs bidrar til inflasjon gjennom høyere priser på importerte varer. I tillegg er den lave kronekursen med å øke inntjeningen i eksportindustrien, ved at varer vi eksporterer blir billigere og dermed mer konkurransedyktige.

Norges Banks håp er at krona styrker seg, lønnsomheten i maritim industri, laksenæringen og oljesektoren går ned, noe som igjen gir lavere lønnsoppgjør og dermed grunnlag for lavere rente. Skjer ikke dette er beskjeden fra Norges Bank at renta kan komme til å øke ytterligere.

