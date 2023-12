Av Stein Tore Larsen, Sylvi Granheim, Trude Marlén Aadde, Elisabeth Daleng Holmsæter, Torbjørn Løvland

styret for skihytta til Målselv idrettslag

Styret for skihytta i Karlstadskaret er gjort kjent med at Målselv kommune ønsker å kutte ut brøyting av parkeringsplassen ved veienden i Møllerhaugen. Angivelig for å spare utgifter, og det har vært antydet å kunne bli satt ut i livet allerede ved kommende årsskifte. Noe som bekymrer oss sterkt.

Veien fra Rossvoll til Møllerhaugen har vært fylkeskommunal opp til en liten møteplass ved Kvanli. Så har det vært ytterligere 300-400 meter med kommunal vei opp til utfartssenteret som ble bygd på 70-tallet.

Av praktiske årsaker har fylkeskommunen brøytet helt opp fordi det ikke er god nok plass for brøytebilen og skolebussen å snu på Kvanli. På dagens kart går derfor FV 177 helt til den store parkeringsplassen ved veienden.

Hvis den kommunale brøytinga av denne plassen opphører, blir det i praksis ikke mulig å sette fra seg bilen for de som skal benytte skiløypene i Møllerhaugfjellet. Brøytebilen til Mesta vil bare lage et U-spor på parkeringsplassen, og der kan jo ikke bilene settes. Parkeringsplassen må brøytes med traktorfres eller innimellom også hjullaster.

Nye Troms har skrevet at kommunen nærmest ved en feil har brøytet den fylkeskommunale snuplassen, og dermed spart fylkeskommunen for utgifter. Dette er nok ikke helt korrekt, for det som kan regnes som snuplass utgjør kanskje bare fjerdeparten av hele parkeringsplassen. Vi i skihyttestyret håper kommunen fortsetter denne brøytinga, eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen.

Det er påfallende at ett av de viktigste utfartsstedene i Målselv kan bli utilgjengelig vinterstid. I en plan for «bærekraftig besøksforvaltning» anerkjenner kommunens nye næringssjef (og også formannskapet) nettopp Møllerhaugen som ett av satsingsområdene.

Vi ber innstendig om at kommunestyret i sitt budsjettmøte torsdag bestemmer seg for å fortsette brøytinga av parkeringsplassen i Møllerhaugen

Det er hit halve nerbygda kjører om man ønsker å benytte de mange milene med preparerte skiløyper mot Reinelv, Vakkerhumpen, Berrskallen og Sørreisa, mot Andsfjellet og Bardufoss, Karlstad eller rett og slett bare en barnevennlig tur 3-4 km til skihytta. Men da må folk kunne sette fra seg bilen!

Møllerhaugen har ikke blitt mindre sentral etter at Summit2Senja kom i gang. Nå er det vidstrakte løypenettet preparert tidlig på vinteren, helt fra Setermoen til Finnsnes. Skiløypene i området har med andre ord blitt viktige for både amatører og de mer proffe.

Men mest av alt for dem som går på ski for å holde seg litt i form. Altså folkehelseperspektivet. Ei opptelling i hytteboka eller Ti-på-topp-listene viser at det faktisk er ganske mange som legger søndagsturen til dette området. I tillegg er det 40-50 hytter spredt i Møllerhaugfjellet, en del av disse bruker også parkeringa vi snakker om.

Og det er på dugnad all drift av skiløyper ordnes, med sponset scooterbensin. På dugnad drifter vi skihytta, som har fast åpningstid søndager fra februar til mai. På dugnad ble det også i fjor satt opp en garasje for snøscooter og prepareringsutstyr nettopp ved parkeringa i Møllerhaugen. Da virker det ganske så demotiverende om kommunen slutter å brøyte plassen de fleste starter fra.

Styret i skihytta håper politikerne i disse Fysak-tider ser nytten av å bruke noen kroner på å fortsette brøytinga av parkeringsplassen ved veis ende i Møllerhaugen. Vi tror det blir utgifter til inntekts ervervelse — dette er et lavterskeltilbud som bidrar til bolyst. Det vil være en håpløs oppgave for skihytta å steke vafler for å betale snøryddinga.

Derfor kjære politikere: Vi ber innstendig om at kommunestyret i sitt budsjettmøte torsdag bestemmer seg for å fortsette brøytinga av parkeringsplassen i Møllerhaugen.

