Kall meg gammeldags, men jeg er helt enig med at mobilen skal ut av klasserommet. Utdanningsdirektoratet kom onsdag ut med en anbefaling om å ikke tillate mobilbruk i timene på barne- ungdoms- og videregående skole. I tillegg mener også direktoratet at telefonen skal kuttes ut i friminnuttene på klassetrinn helt opp til tiende klasse.

Denne uken hadde jeg et gjennomsnittlig skjermtidforbruk på to timer og 16 minutter per dag, og selv om det ikke er mye sammenlignet med gjennomsnittet, føler jeg meg likevel avhengig av telefonen. Basert på min livsstil tror jeg nok jeg hadde lagt merke til om telefonen var på pulten min eller låst inne ett eller annet sted under timen, men jeg syns likevel det kan være et bra tiltak.

Dessuten syns jeg det er respektløst å sitte på mobilen mens læreren prøver å gjøre jobben sin. Vi kan være enige om at ikke alle lærere stiller like godt forberedt til timene, men forestill deg å være en av de lærerne som faktisk bryr seg om jobben sin (vi har heldigvis mange av de) og oppleve at over halve klassen sitter med nesa ned mot telefonen. Mobilen skaper en kontinuerlig distraksjon og dermed en kjip situasjon for alle i klasserommet, for å ikke nevne hvilke konsekvenser nettmobbing har.

I tillegg er det negativt for elevene sin mestring på skolen, for som elev, vet jeg er at det er fristende å ta en titt på skjermen for å se om vennen din har sendt en snap, eller for å sjekke siste nytt på insta. Det er spesielt fristende hvis undervisningen er så kjedelig at man dupper av hvert tiende sekund, og her er det både lærere og elever som må gjøre en innsats. De som holder undervisningen må sørge for å skape engasjement, dynamiske læringssituasjoner og varierte måter for elevene å lære pensum på. Til gjengeld burde de som tar imot denne informasjonen være klar og forberedt på å motta denne informasjonen. Det minste du kan gjøre som elev er vel å følge med i timen?

Her syns jeg Ella Fyhn kom med et fantastisk poeng i et debattinnlegg til Nettavisen for rundt ett år siden. Hun poengterer først og fremst at skolen bør innse at sosiale medier og telefonen er her for å bli, og at man derfor bør ta det med i timene på skolen.

Vi kan diskutere påvirkningen mobilbruk har på hjernen i naturfag og Trump sin bruk av Twitter i norsk Ella Fyhn, Aftenposten

For å snakke mer om mobilbruk, har jeg opplevd alt for mange ganger å ha tatt opp telefonen av ren automatikk. Jeg skulle egentlig ikke sjekke noe, men hvis det går for lang tid uten noe form for stimuli, så må jeg se på den.

Kjenner du deg igjen? Hvis tilfellet er ja, så er du ikke den eneste. Ungdommer i Norge har det høyeste nettbruket i Europa, i følge en artikkel fra Utdanningsnytt. Derfor er det ikke rart at mobilen fyller en så stor del av hverdagen din. Artikkelen viser også at mobilbruk fører til passivisering, og skolen fyller store deler av sosialiseringen til en ungdom, både når vi snakker om å få venner, men også i forhold til disiplin. Forestill deg da hvor vanskelig det er å snakke med venner og være fysisk aktiv hvis alle er avhengig av apper som er spesaldesignet for å fange oppmerksomheten din.

En annen ting som man må ha i bakhodet, er at barn og ungdom ikke alltid er i stand til å tenke fornuftig, langsiktig og helsemessig. Hjernen er lat, og hvis man har mobilen nært seg, vil man uten tvil bli fristet. Å hjelpe barn og ungdom ved å ta vekk distraksjonen og la hjernen «puste» og gi den ro til å konsentrere seg om undervisningen, kan være med på å skape gode lærevaner, mer fysisk aktivitet og større trivsel. Lege Kaveh Rashidi sier det kort og konkret:

Jeg kommer ikke på en eneste ting du kan endre på i livet så fort og så enkelt som å redusere mobilbruken Kaveh Rashidi, Aftenposten

BORT I TIMEN: Mobilavhengighet er en av årsakene til at det hadde vært like greit å avskaffe den i skoletimene. Foto: Beate Oma Dahle privat / NTB

I en artikkel fra Folkebladet, sier politiker Kjell Ingolf Ropstad at anbefalingen ikke er nok, og mener det bør insettes et nasjonalt forbud mot mobiler på skolen. Det som er positvt med et forbud, er at de samme reglene gjelder for hele landet. Akkurat nå er mobilbruk på skoler opp til hver enkel kommune, noe som gjør at regler kan være inkongruente og vanskelig å forholde seg til. Med et forbud er det ganske enkelt, og det kan hende samfunnet har nådd den alvorlighetsgraden. I dag vet vi at mange føler seg avhengig av telefonen, og en undersøkelse fra VG i 2018 viser at 64 prosent av personer under 30 år føler seg i stor grad avhengig av telefonen. Jeg kan bare forestille meg at dette tallet har økt siden da.

For å prøve å avslutte dette veldig interessante temaet, ser jeg for meg at en ideell læringssituasjon hadde innebært minst mulig mobilbruk i skoletimene, men at man kan gjøre mobilen til en del av undervisningen i flere sammenhenger. Ikke minst syns jeg det er viktig å ta med konsekvensene av mobilbruk og avhengighet i timene, og at man aktivt bevisstgjør elever på hvordan man kan skape en balanse mellom den moderne, teknologiske verden, uten å skape mobilavhengighet.

