Jeg skal skrive en kommentar om drivstoffprisene på Finnsnes — uten å bruke bannskapsord. Men det blir inn i helvete vanskelig!!

Aller først: Ja, bensin og diesel er dyrere på Finnsnes enn områdene rundt denne lille kystbyen midt i Troms fylke. Det er et faktum. Og spesielt hvis vi sammenligner med Målselv.

I skrivende stund er literprisen på Buktamoen 18,39 kroner. På Finnsnes 22,59 kroner. Altså en differanse på 4,20 kroner per liter. Gang det med en full tanke, og du er nærmere 300 kroner i forskjell. Eller fyll opp noen ekstra kanner — og vipps, så kan du spare en 400-500 kroner i et lite jafs. Vi har dessuten sett prisforskjeller på godt over fem kroner literen! Og da begynner det virkelig å bli drøyt.

Når dette er normen for hva bilister skal betale for drivstoffet, kan man saktens lure på hvorfor det er blitt sånn? Fra sentralt hold sies det at man ikke legger seg borti lokale stasjoners pumpepriser. Nei vel. Hva med lokalt hold da, altså bensinstasjoner på Finnsnes? Der hevdes det at det ikke eksisterer noe prissamarbeid i det hele tatt. Nei vel! At prisene hos trekløveret av stasjoner i sentrum er urovekkende like, må i så tilfelle bare skyldes noen forbløffende tilfeldigheter som det knapt finnes maken til i hele vårt solsystem!

Hvilken pris hadde innlandets stasjoner operert med, uten denne ubetjente varianten?

Nå er ikke jeg noen matematiker. Og sannsynlighetsberegninger kan unektelig være komplekse saker. Men ikke i dette tilfellet. Man trenger faktisk ikke så mye som å ha tatt i en kalkulator for å skjønne at det her skules til naboen. Jeg har selv sett stasjonsfolk gå ut og kikke i retning av kollegaene lenger borti gata, for så å justere prisen. (Nå finner man alt i en app på telefonen.) Abdiserte stasjonsdrivere har sågar innrømmet at de gjerne la seg på samme pris som de andre. Ærlighet varer lengst.

I Folkebladet kunne vi her om dagen lese at dagens drivere var lei av stadige spørsmål om prissamarbeid. Og da må jo det snublende nære rådet for å unngå slike spørsmål lyde som følger: Slutt å samarbeide om prisene!

En sammenligning, også det i skrivende stund, forteller oss at prisene på pumpene (for samme drivstoff) på Finnsnes varierer med skarve 12 øre, fra billigste til dyreste stasjon. Men det er jo sikkert bare et slumpetreff...

Hvorfor er nå disse drivstoffprisene slik de er? En sterk faktor her er utvilsomt den ubetjente stasjonen på Buktamoen, som har fått konkurrentene på samme tomt, samt Andslimoen, og delvis også Bardu, til å lempe litt på iveren etter fortjeneste.

Hvilken pris hadde innlandets stasjoner operert med, uten denne ubetjente varianten? Et meget interessant spørsmål. Og mens vi er inne på besynderlige filosoferinger: Hvordan hadde prisene vært på Finnsnes med en ubetjent stasjon midt i sentrum?!? For prisene på pumpene i Finnfjorden later ikke til å spille noen sentral rolle her.

Hvorfor kan ikke Finnsnes operere med samme priser som for eksempel betjente stasjoner på Andslimoen og Buktamoen? Tidligere argumenter har gått i retning av en «redsel» for simpelthen å gå konkurs. Følger man denne logikken, burde nevnte «lavpris-stasjoner», bare en tre-fire mil unna, allerede ligge å kave nede i rennesteinen.

LURT: - Følelsen av å bli lurt, noen vil kanskje påstå regelrett flådd, er slett ikke hyggelig., skriver Ronny Trælvik. Foto: Trond Sandnes

Så der står altså saken: Bensinstasjoner på Finnsnes melker bilistene. I hvert fall de som ikke kjører el-bil. Og så finnes det selvfølgelig en del bileiere som ikke kunne brydd seg mindre om hva de betaler for drivstoffet. Noen kjører ikke bil. Og andre igjen mener at dette knapt nok er et problem i det hele tatt, her i verdens rikeste land.

Likevel: Følelsen av å bli lurt, noen vil kanskje påstå regelrett flådd, er slett ikke hyggelig. Noen tegn til bedring er det heller ikke å spore. Det later rett og slett til at bensinstasjonene på Finnsnes har opprettet en særdeles komfortabel sone — for seg selv. Og den har de ingen planer om å forlate — til tross for bilistenes glødende irritasjon og gryende kampvilje.

Denne kommentaren framsnakker dessverre ikke Finnsnes. Å tale varmt om byens mange gode sider, gjerne til reisende som aldri har vært her før, gjør vi jo selvfølgelig mer enn gjerne. Men da skygger vi unna tema som handler om påfyll av kjøretøyenes tanker.

Sånn, da har jeg skrevet om bensinprisene på Finnsnes — uten å banne. Men det var faen steiki bare så vidt!

