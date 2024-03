I den senere tid har vi hørt skumle planer om nedleggelse av skoler på Karlstad og på Rundhaug. Siden jeg har jobbet hele mitt yrkesaktive liv, ca.45 år på Bakkehaug skole, nå MKOS, er det denne skolen jeg har erfaring fra og kan skrive om.

Et argument for nedleggelse av skolene er fremtidig mangel på utdannet personale. For øyeblikket har alle lærerne på MKOS godkjent lærerutdanning, de fleste med videreutdanning i tillegg. Skolen har gode resultater på de nasjonale prøvene.

Hvis det mangler lærere med godkjent utdanning på andre skoler, må virkemiddelet være å skaffe dette istedenfor å hente lærere fra MKOS. Bakkehaug skole har tidligere vært i en situasjon hvor ikke alle lærerne hadde godkjent utdanning. Skolen ble da en såkalt virkemiddelskole. Lærerne på skolen fikk da høyere lønn i noen år, eller vi fikk tilbud om et års videreutdanning med lønn.

Eva Øvre-Eide Foto: Privat

Dersom man vil ha en god skole, må man satse på lærerne. Ungdom i kommunen som ønsker å bli lærere kan få dekket utgifter til utdanning enten på høyskole eller desentralisert undervisning.

Hvis problemet med å beholde skolen er manglende vedlikehold og at bygningen forfaller, må man få tilbake ordningen med minst en fast vaktmester pr skole. Vi hadde noen år flere faste vaktmestre på Bakkehaug. Vedlikehold er lønnsomt. En vaktmester på skolen er også et pluss for elevene. Mange vaktmestre har også vært støttespillere for elever som har trengt en pause fra teori.

La oss fortsette å ta vare på de minste barna, og la dem få fortsette å ha en god skole i sin egen bygd!

Disse elevene fikk da gjøre praktisk arbeid i lag med vaktmesteren. En fast vaktmester på skolen som oppdager skader før det går for langt og som har kjennskap og et eierforhold til sin skole vil være mer lønnsomt på sikt.

En god skole i nærmiljøet er gull verd for de yngste elevene. Nå er de bare 5-6 år når de begynner i 1. klasse. Jo færre av disse små som må busses til skolen, jo bedre. Mange er engstelige for bussturen i lag med de større elevene, og noen blir slitne og uopplagte av å begynne skoledagen med en lang busstur.

Flere helseundersøkelser har vist at elever som kan gå eller sykle til skolen har god helsegevinst av dette. Nye unge familier som skal slå seg ned i en bygd vil alltid ønske kortest mulig vei til skole. Det er fare for fraflytting, lite tilflytting og en sovende bygd hvis vi mister skolen.

Vi hørte på folkemøtet på MKOS at noen familier er avventende til om de vil slå seg ned i Mellombygd alt etter som hva resultatet vil bli angående om skolen vil bestå. Sandmo-butikken Joker er avhengig av det kundegrunnlaget de har nå for å kunne drive videre. Så ringvirkningene ved en nedleggelse av skolen kan bli store. Mister vi skolen og butikken vil samfunnet forvitre.

Jeg vil og minne om at aktiviteter og fritidstilbud holder lys i huset omtrent hver eneste ettermiddag og kveld. Å miste alle disse tilbudene i nærmiljøet vil være et stort tap for små og store. Dessuten kunne jeg nevne 17. mai på skolen som samler unge og eldre fra hele bygden, «Møteplassen» som er et supert treffpunkt og trivselstiltak som samler barnehagebarn, skolebarn og eldre og bruk av huset til konfirmasjoner, sammenkomst etter begravelser, konserter og mye mer.

La oss fortsette å ta vare på de minste barna, og la dem få fortsette å ha en god skole i sin egen bygd! Da beholder vi bolyst og et levende lokalsamfunn på Rundhaug. Jeg ber alle politikerne stemme for å beholde skolene på Bakkehaug og Karlstad!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her