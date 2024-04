Kjøper du over fem nye plagg i året — som de fleste nok gjør? Da går du over forskernes anbefaling for en miljøvennlig garderobe.

I fjor sommer oppfordret leder av Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise, til å følge de nye rådene om å kjøpe maks fem nye plagg i året. Dette ble offentliggjort av tyske forskere i 2022, som har kommet fram til at å kjøpe dette antallet klesplagg holder oss innenfor klimamålet for å ikke overstige 1,5 grader Celsius.

Forskerne påpekte at undertøy, sokker og sko ikke går innenfor disse fem plaggene — og heller ikke kjøp av brukte klær.

Med fast fashion giganten Shein, kjøper vi og kaster klær i rekordfart, og i dag har sikkert de flest unge kjøpt noe fra Shien en eller annen gang. Spør deg selv hvor mange ganger du bruker plagg fra slike nettsider, for i gjennomsnitt er det mindre enn ti ganger før man kaster det. Det er sikkert mange som også bruker det flere enn ti ganger, men kvaliteten på ultra fast fashion-plagg, er gjennomsnittlig dårlig.

Å kaste klær kan ha mange årsaker: Dårlig kvalitet som gjør at det varer kort tid, kanskje du ikke liker plagget lenger, det er ikke lenger på mote, eller kanskje det ikke passer deg mer.

Det bør uansett være siste utvei å kaste klær. Ved å velge søppeldunken, bidrar du til økt forurensing. Det er mange andre ting som man bør vurdere før man kaster et plagg. Reduce, Reuse, Recycle (i den rekkefølgen) er en huskeregel som kan hjelpe å forlenge livet til plagget.

Reduce: Først og fremst konsumerer vi altfor mye. Det fins utallige videoer på sosiale medier av unge jenter som dumper en svær pose fra for eksempel Zara på senga, og prøver alt fremfor kameraet for å lage innhold. Trenger du virkelig alle disse plaggene?

Reuse: Det å bruke samme klær om igjen, med nye outfits og ulike måter å kombinere plagg på, er et viktig konsept for å ta vare på klær. Litt for ofte blir man kanskje lei av plaggene, og vil erstatte det med noe mer trendy. Ved å utfordre deg selv til å gjenta en outfit du likte, eller kombinere klesplagg på nye måter, forlenger du levetiden til plagget — for å ikke snakke om å motivere deg til å skape nye looks.

Recycle: Hvis du da velger å kaste plagget - som man også skal ha rett til - fins det tekstilcontainere som man kan donere plaggene i. Det er sant at resirkulering av tekstiler i stor skala ikke er på markedet enda, men du bidrar til et mer effektivt avfallssystem ved å kaste plaggene på rett plass. Altfor mange kaster klær i vanlig søppel, og dette setter seg lett fast i sorteringsmaskiner, som fører til lite effektivitet på avfallsanlegget.

Det kan være både positivt og negativt at de tyske forskerne kom med en ganske radikal anbefaling om å bare kjøpe fem nye plagg i året. Først og fremst lurer jeg på om vi er kommet så langt at det faktisk er nødvendig med en så radikal anbefaling, og på den andre siden spekulerer jeg på om det i det hele tatt er mulig å realisere. Noen ting gir mening i rapporten, mens jeg ikke ser meningen i andre. De skriver for eksempel dette i rapporten:

– Motekonsumering blir nødt til å omdefineres som en funksjonell tjeneste i stedet for en emosjonell opplevelse for å unngå overkonsummering.

Her må jeg si meg uenig. Jeg tror ikke det handler om å kutte ut den emosjonelle delen av mote, og jeg tror dessuten ikke det er mulig. Jeg mener det heller handler om å gjøre folk bevisst på at man ikke trenger å følge absolutt alle trender 24/7.

Det å heller investere i plagg som man faktisk liker, noen som er litt mer tidløse enn andre, og ikke minst av god kvalitet — som du ikke får på hverken Shein, Temu eller Fashion Nova — er nøkkelen til å redusere overkonsumering. Kvalitet over kvantitet, med andre ord.

Jeg har allerede meldt utfordringen om fem nye plagg i året, men vet at hverken alle deler samme synet eller tenker det er realistisk. Hva mener du? Syns du vi har et forvridd forhold til klær?

