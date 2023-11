Kommunevalget er over, og etter diverse dragkamper, sitter Høyre igjen med ordføreren i Målselv. Men hvordan var veien fram til et slikt resultat?

Som det tredje største partiet klarte Høyre, etter reforhandlingen med Sp, å få ordføreren selv om Sp var det nest største partiet. Sp ga fra seg ordførerklubba, ikke for 30 sølvpenger, men mot at varaordføreren får ei halv ordførerlønn.

Først trodde jeg at dette var en dårlig spøk, men den gang ei. Hvilke signaler sender dette til folk som har opplevd gjentatte nedskjæringer, og har måttet slutte i jobben sin av den grunn? Eller til lærere eller andre ansatte som har måttet spare på blyanter, viskelær osv, grunnet innkjøpsstopp og innsparinger.

Så derfor Martin, kom på banen, og kom fort! Folk forventer det

Så sitter altså to partier og konstruerer ei halv stilling til varaordføreren, slik at Høyres mann får sin drøm oppfylt, å bli ordfører. Begrunnelsen er enda verre. Ordførerstillinga er så krevende at han må ha hjelp av en varaordfører i ei halv stilling for å klare den.

Men Martin Nymo, hvorfor opplyste du ikke folket før valget om at ordførerjobben var for stor for deg, og at du ikke ville klare den alene? Kanskje resultatet hadde blitt litt annerledes da...?

Hestehandel er vanlig i politikken, men her har man strukket seg veldig langt. Målselv fikk en ordfører som etter partistørrelse ved valget er et tredjevalg.

I ettertid er det skrevet en hel del innlegg i avisene om kommunens videre planer for investeringer og pengebruk osv. Flere personer har stilt ordføreren spørsmål om økonomi, investeringer, konsekvenser osv. Ingen har fått svar.

Martin Nymo, det brummes oppi dalan, og det brummes høgt. Du har jo gitt uttrykk for at du er veldig opptatt av bolyst, framsnakking, åpenhet osv. Tror du gjør klokt i å gi svar på noen av spørsmålene som er stilt.

Folk er bekymret for kommunens økonomi, og at det nå blir brukt så mye penger slik at skoler og helsetilbud ute i distriktene blir rammet.

Så derfor Martin, kom på banen, og kom fort! Folk forventer det.

