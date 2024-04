Vårens vakreste eventyr er definitivt ikke russetiden. Det trenger man ikke være en gammel grinebiter for å være enig i. Ikke sånn som russetiden har utviklet til å fungere i dag.

Gruppepress, kjøpepress, grenseløs flatfyll og hyllest av hjernedød macho-støy i redselsfulle russelåter og estetisk utforming av svindyre busser. Selv om det finnes geografiske forskjeller meldes det om nasjonalt kjøpepress av russestæsj som retter seg mot ungdomsskoleelever.

At videregående fra første skoledag handler om kampen om å få være med. I den riktige russe-gjengen eller bussen. For en del ungdommer har dette tullet blitt det videregående skoleløpets aller viktigste test. Beviset på om man er kul nok, rik nok og tilpasningsdyktig nok til å kvalifisere i fellesskapet som defineres av universets mest bedritne kriterier.

Den famøse russebussen som i år ble den store snakkisen, den med Ken og Barbie i blomsten og biens eksplisitte positur, kostet tre millioner kroner. Det ligger ikke særlig subtilt og i antydningens kunst hva slags adferd som ønskes fra de mindre bemidlede og bussløse som gjerne vil komme innom på fest i denne og lignende doninger.

Debatten om det absurde russe-fenomenet har gått jevnt og trutt i mange år. Endelig har regjeringen tatt samfunnets unisone vantro og måpende forferdelse videre til en konkret handlingsplan. For nå kommer den voksne festbremsen av dette vanvittige, kommersielle og menneskefientlige prosjektet.

Ina Gravem Johansen Foto: Aliona Pazdniakova

Jada, ungdommen kommer fremdeles til å feste. Enten de feirer 13 års gjennomført skolegang, at det er fredag, lørdag, vinter eller vår. De unge vil alltid finne et påskudd til å feste. Det er helt greit, konseptet «russ» er helt overflødig i så måte. Men barn skal skjermes fra kjøpepress, og skolen skal være en nøytral og inkluderende arena. Basta. Det er de voksnes ansvar å dra i håndbrekket.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har meddelt at fra 2026 skal russefeiringen legges til etter eksamen for avgangskullet på videregående skole. Det virker kjempelurt. Det høres strengt tatt ut som et absurd selvskadingsprosjekt at ikke dette har vært en selvfølge til nå. For det er muligens slik at etter en måned med flatfyll er verken konsentrasjonen eller væskebalansen i kroppen helt optimal for å briljere på eksamen. Kanskje ryker drømmestudiet for de mange som møter småfulle og halvt sovende på eksamensdagen. Det er bare vill gjetting.

Statsministerens videre plan er å få fylkeskommunene i tett dialog om inkluderende fellesarrangementer for elevene på videregående, da det er fylkeskommunen som driver de aller fleste av disse skolene. Flott. Slik skal behovet for å måtte kvalifisere til popularitetskonkurransen om å få blakke seg på tullete buss-prosjekt punkteres. Man kan undre seg over hvorfor ikke de ansvarlige for skoledriften fått ut fingeren og tatt dette ansvaret tidligere, men nå blir det skjerpings — og det er i alle fall bra.

Videre varsles forbud mot busser med sidevendte seter og ståplasser, hvilket bokstavelig talt vil parkere de fleste av doningene som i dag brukes som russebusser. Det vil samtidig øke trafikksikkerheten at drita kids ikke ramler stroppeløst rundt i trafikken. Også dette burde vært stoppet for lenge siden, men hands up til den voksne festbremsen mot meningsløse og dypt tragiske trafikkskader og død.

Sist, men ikke minst skal myndighetene banke på døra hos de store kommersielle selskapene som lesser ned ungdomsskoleelever med reklame som forteller at disse genserne, buksene, hattene, fløytene, skjortene, mobildekslene, sekkene, jakkene, skoene og alt-mulig-annet- slags-tøv må du ha for å ha en sjanse i livets brutale, sosiale spill.

Siden reklame rettet mot barn allerede er ulovlig, er det åpenbart en ganske graverende unnlatelsessynd at ikke denne kremmer-gjengen allerede er veiledet mot en mer bærekraftig livsstil gjennom rettsvesenet. Men igjen er det kjempebra at myndighetene endelig tar grep.

Kanskje kan man ane muligheten for at skole igjen skal å handle om læring av fag og det å finne sin plass i livet. Bli tryggere på hva en trives med, hvem en er og hvordan utvikle vennskap og relasjoner. Uten at det koster en million eller liggepress å delta. Det hadde vært noe.

Voksne festbremser er første steg på veien dit.

