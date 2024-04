Det har over år vært unormalt stor avgang i offentlige sektor. Tenker her på tre bransjer som ofte er i fokus, og hvor utdanning og økonomi stadig er tema;

* I skolen: Vel 20 prosent av de utdannede lærere jobber ikke lengre der, dvs over 40.000, og over 30 prosent slutter i løpet av de førstefem år.

* I helsevesenet totalt har over 30.000 forlatt bransjen. Dvs. nesten 20 prosent av de totalt utdannede har forlatt helsevesenet. Med i dag 5.000 ledige stillinger i et helsevesen med raskt voksende behov, skjønner de fleste at å foreta seg noe på utdanningsfronten er som å pisse i havet.

* Så hva med Forsvaret? Der har nesten 80 prosent (!) av spesialistbefalet forlatt forsvaret det siste året.

Med andre ord, den gjentagende debatt om å øke utdanningshastighetet er fånyttes. Staten, med sitt topptunge byråkrati, må foreta seriøse arbeidsundersøkelser for å finne ut hvorfor unge forlater i utgangspunktet gode, sikre, givende, spennende og utfordrende arbeidsplasser, i rekord høyt tempo. Som vi sier nordpå: «Nytter ikke å beise sjarken hvis bunnborda er råtne.»

For at kongeriket i disse vanskelig tider skal kunne bygge et tryggere, sikrere og sterkere Norge, må noe seriøst foretas som virker

Så fokus bør flytte fra utdanningsinstitusjonen — ut til avdelinger/institusjoner der personellet jobber. I dag virker det som offentlig sektor som arbeidsgiver ikke helt har skjønt problemet, eller bare ikke evner å foreta seg noe. Noen av de grep som blant annet er foretatt i Forsvaret, har gjort at strømmen ut porten har økt. Penger løser ofte mange utfordringer, muligens ikke alle.

For at kongeriket i disse vanskelig tider skal kunne bygge et tryggere, sikrere og sterkere Norge, må noe seriøst foretas som virker, og dette kjapt! Hvis ikke vil de bebudede milliardsatsninger med store mangler på kvalifisert personell, ha marginal effekt. Noe som dog bidrar noe er den økte desentraliserte utdanningen som nå skjer, men skytset må settes inn der personellet jobber.

