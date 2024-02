Stortinget skal om kort tid behandle regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Årsmøtet i Tromskomiteen for jernbane 21. februar 2024 mener at Stortinget nå må følge opp to positive stortingsvedtak:

* 20. april 2021: «Stortinget ber regjeringen setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana» (NNB). Ti måneder etter dette ble NNB enda mer aktuell på grunn av den endrete sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russland invasjon av Ukraina.

* Ved behandling av revidert statsbudsjett for 2022 i mai 2022: Stortinget ber regjeringen sikre en fullverdig Konseptvalgutredning (KVU) for NNB, som skal bli en del av grunnlaget for neste NTP.

Jernbanedirektoratets KVU har som kjent konkludert med å anbefale at NNB ikke bygges, men denne KVU-en har fått solid faglig og politisk kritikk og bør ikke tas hensyn til.

Tromskomiteen for jernbane forventer at Stortinget holder fast på sitt vedtak fra 20. april 2021 og sørger for at NNB er med i kommende NTP (2025 - 2036) sin første periode.

Tromskomiteen prioriterer strekningen Narvik-Tromsø som første del av NNB, og anbefaler at Stortinget vedtar utført fullverdig konsekvensutredning (KU) for Narvik-Tromsø som grunnlag for senere byggevedtak med byggefinansiering.

