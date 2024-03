Den virale trenings-trenden «75 Hard» tok sosiale medier — spesielt TikTok — med storm i sommer. Trenden fortsetter å være populær, og nå omtaler flere aviser og nettsider dette treningsprogrammet på både godt og vondt.

«75 Hard» ble grunnlagt av entreprenøren Andy Frisella. Han påpeker tydelig på nettsiden hans at dette absolutt ikke er en «trenings-challenge», men et program for å forbedre din mentale styrke. Han kommer med klare advarsler, som for eksempel å konsultere fastlege før man begynner med programmet, og nevner flere ganger i beskrivelsen at dette programmet er designet for å sette deg ut av komfortsonen. Opplegget følgende regler:

Ha to treningsøkter på 45 minutter hver, der minst en økt må være ute.

Følge en diett. Her spesifiserer han at det kan være hvilken som helst diett, men at fokuset skal være å spise sunn mat som ikke er prosessert.

Ikke ha «cheat meals». Dette inkluderer alkohol, all form for godteri, usunn mat og fast food.

Drikke en amerikansk gallon vann om dagen, som tilsvarer sirka 3,8 liter vann.

Lese ti sider av en selvhjelpsbok hver dag.

Ta et progresjonsbilde av seg selv hver dag.

Målet med programmet er å bli mentalt sterkere og utvikle selvdisiplin. Siden programmet inneholder mye fysisk aktivitet, er det også naturlig at man ser viss kroppslig endring fra start til slutt. Disse før- og etterbilder er blitt populære å dele på sosiale medier, og det er også mange videoer på blant annet TikTok som tar deg gjennom en dag av utfordringen.

For å bli godt kjent med 75 Hard, beskriver han hele opplegget i en podcast-episode, og etter å ha hørt noen få minutter av episoden, kan jeg si at jeg ble motivert til å hive meg på trenden. Det er lett å bli revet med når han har en engasjerende og motiverende stemme, og bruker sterke, positive ord for å beskrive programmet. I tillegg fikk jeg følelsen av at det ikke fantes unnskyldninger for ikke å begynne programmet, og Frisella legger mye vekt på at dette programmet kommer til å endre livet ditt dramatisk, noe du absolutt ikke kan gå glipp av.

Å trene to ganger daglig i 45 minutter per økt, kan være en drastisk endring for mange, for å ikke snakke om hvor fysisk belastende det kan være. Frisella poengterer at alle former for trening, alt fra høy intensitets-økter til gåturer, er tillatt, men når man ikke får hviledager til å restituere musklene, kan det ende ganske galt.

I tillegg poengterer han at det ikke er lov å feile eller justere på treningene slik at det passer bedre for deg. Det betyr at du absolutt må trene to ganger hver dag, og hvis det er dårlig vær, er det ikke en unnskyldning. Gründeren nevner at han selv har måttet ta seg en joggetur i storm, noe som strider med de fleste myndigheters anbefalinger for sikkerhet.

Personlig trener Sandra Borthne-Sattum er skeptisk til programmet, og mener det er dømt til å feiles. Dette sier hun primært fordi opplegget er designet slik at hvis du bryter en av reglene, eller ikke fullfører et gjøremål, må du gå helt tilbake til dag én. Dermed begynner du på nytt, og øker sjansene for å feile enda en gang, ifølge Frisella.

– Jeg tenker det er viktigere å senke kravene og gjøre det gjennomførbart. Det trenger hverken å være en streng diett eller beinhard trening, råder Borthne-Sattum.

Når det kommer til å følge en diett, er det både positive og negative assosiasjoner knyttet til dette. Vi kjenner alle til «fem om dagen», og myndighetene anbefaler at å spise variert og hovedsakelig sunt, er nøkkelen til et sunt kosthold. Det er altså ikke snakk om en konkret diett, men heller en fornuftig balanse mellom det sunne og det søte. Det å følge en diett trenger ikke å være negativt, men kan lede deg til å se på kosthold med tunnelsyn.

I tillegg til å følge en diett, kan du heller ikke unne deg et «cheat meal» eller alkohol, noe som kan være bra i en kort periode for å avvende kroppen, men kan være lite bærekraftig for kroppen i det lange løpet. Å ha en balanse der man unner seg noe godt av og til, er med på å skape et sunt forhold mellom å gjøre det som er bra for kroppen og det som er bra for sinnet.

Dessuten er det utallige personlige trenere og studier som legger velt på at du ikke ødelegger for deg selv ved å unne deg noe godt inn imellom. Som ernæringsfysiolog Camilla Andersen med en mastergrad i samfunnsernæring, sier:

- Vi må slappe litt mer av i forholdet vårt til mat. Ikke minst for å bevare den gode helsa og matgleden.

Når det kommer til å drikke mye vann og lese selvhjelpsbøker, har dette vist seg i mange tilfeller å være sunt for både kropp og sinn. For kvinner er det anbefalt å drikke to liter vann om dagen, og for menn ligger det på to og en halv liter, ifølge European Food Safety Authority.

Dermed kan denne regelen i programmet være med på å motivere deg til å drikke mer vann, og hvis du i tillegg spiser regelmessig mellom vanninntakene, skal det ikke være noen fare for å få i seg for mye væske. Dessuten vil kroppen din kreve mer vann som følge av økt trening.

Å forsøke å forbedre våre svake punkter når det kommer til forståelse, kommunikasjon, mental helse og intelligens, er noe så fundamentalt i livet, både på hjemmebane, i jobbsammenheng og i sosiale settinger. Det fins utallige selvhjelpsbøker, som hver har sitt fokus og tema — vær obs på de som ikke er basert på vitenskapelige tilnærminger — så her er det garantert noe for alle.

Kristian Bjørkdahl, førsteamanuensis i retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, påpeker i en tekst i Psykologitidsskriftet at de som leser selvhjelpsbøker gjør det fordi de har innsett at de trenger hjelp innenfor et visst tema. Å ha selvinnsikt nok til å innrømme dette, er første steget mot en bedre deg, så jeg er hundre prosent positiv til denne regelen.

For å være veldig tydelig, så synes jeg dette programmet er for hardt. Å presse seg selv til å trene to dager daglig, følge en diett, ikke la deg selv unne deg noen form for unntak i tillegg til å begynne på nytt hvis du feiler, er beintøft. Å ikke la deg selv feile er umenneskelig. Jeg forstår hvorfor dette programmet eksisterer, og at det kun er ment for en viss periode, men jeg presiserer at det ikke er for alle, spesielt hvis du ikke er vant til å være fysisk aktiv.

Å bygge mental styrke kan dessuten gjøres på mange måter, og dette er bare en av dem. I tillegg belaster det kroppen enormt både fysisk og psykisk. Det er ikke rom for feil, og du må nå de daglige målene og prestere perfekt, for å ikke snakke om den fysiske belastningen av å trene to dager hver dag i over to måneder.

Jeg synes heller man kan ta inspirasjon fra dette programmet. Alle reglene, tonet litt ned, er i bunn og grunn gode vaner man kan tilegne seg. Til og med å ta bilder av seg selv, for man må jo lære å elske det man ser i speilet, uansett fasong.

