Til tross for at innbyggere de siste to årene har fått mindre å rutte med, viser Lene Vågslids innlegg («Ernas brutte lommebok-lovnad i Høyre-styrte kommuner», Folkebladet mandag 15. januar)at Arbeiderpartiet selv ikke har tenkt å gjøre noe med dette. Fremfor å snakke om hva Ap vil gjøre for å hjelpe folk i tøffe økonomiske tider, kritiserer de heller Høyre.

Høyre gikk til valg på å holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede. Vi har hele tiden sagt at dette ikke vil være mulig alle steder, blant annet på grunn av kostnader knyttet til rensing av fjorder. Med dette følger et løfte om at når folk flest må snu på hver krone for få økonomien til å gå rundt, så skal Høyres politikerne gjøre alt vi kan for å holde kostnadene nede.

Det er dessverre ingenting som tyder på at regjeringspartiene Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er opptatt av å senke kostnadene for folk.

I de fleste kommunene Høyre nå styrer overtok vi makten så sent som i oktober 2023. Mange steder styrer på rammer som ble lagt av rødgrønne politikere over mange år. Det er litt frekkhetens nådegave over å kritisere så sterkt omtrent før de har fått ryddet seg ut av kontorene rundt om i landet.

Samtidig er det flere steder lokalpolitikere har klart å finne gode løsninger allerede i første budsjett. På Lillestrøm holder Høyres ordfører igjen på avgiftsøkningen, og i Oslo, Bergen og Stavanger har vi allerede kuttet i eiendomsskatten. Å finne gode løsninger for vann og avløp er ikke gjort på noen måneder. Det handler om å finne nye løsninger, nytenkning og samarbeid. Å få på plass ny teknologi eller samarbeid med nabokommunen kan ikke innføres over natten, det krever gjennomtenkte prosesser. Dette er arbeid vi nå vil se på fremover.

For å støtte kommunene i kampen om å holde utgiftene nede har Høyre fremmet et forslag i Stortinget som kan bidra til at folk kan få lavere gebyrer for vann og avløp, og beholde mer av egen inntekt. Mitt spørsmål til Vågslid er om hun vil være med å støtte forslagene fra Høyre?

Det er ikke alt som går galt i økonomien som er regjeringens feil, men jeg savner et styringsparti som tar ansvar. Når Høyre har foreslått tiltak for å dempe prispresset på matvarer, har regjeringen lagt forslagene i skuffen. Når vi har foreslått større skatteletter og økt barnetrygd for vanlige familier, har regjeringen stemt imot. Og når regjeringen har blitt beskyldt for å bruke for mye penger, har de forsvart seg med at de kunne brukt enda mer. Det mangler ikke på ting regjeringen kunne gjort, men de ser ut til å mangle politisk vilje og evne til å prioritere.

Lene Vågslid må gjerne fortsette å kritisere Høyre for å ville holde kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede. Men jeg tror innbyggerne setter mer pris på at det finnes et parti som vil gjøre det vi kan for å gjøre regningene litt enklere å betale.

