Vi er kommet i den situasjonen at det er et stort kraftunderskudd i Troms — dette gjør strømprisene dyr og legger begrensning på viljen til å investere i vår landsdel.

Samtidig står det selskaper klar med ønske om å bygge ut mer energi til oss, gjennom blant annet vindkraft på land. Dette er en mulighet vi ikke må la gå fra oss.

Troms Kraft Vind er et av selskapene som har utredet hele fylket for steder hvor det er mulig å bygge ut denne typen fornybar energi.

Selskapet er eid av kommunene og fylkeskommunen. Med andre ord offentlig eid og på nordnorske hender. De har screenet hele fylket for å hensynta alle interesser som kan være i konflikt: Naturvern, reinområder og forsvar. Her har de også sett på hvilke områder det i det hele tatt er mulig i forhold til vindressurser, lite eller ingen ising og terrenget.

Jeg oppfordrer alle kommuner til å ta seg tid og ha en god prosess på om det kanskje er nettopp deres kommune som kan være en av vertskommunene til forsyning av fornybar energi til hele Troms

Når fasiten foreligger er det ca. to prosent av hele fylket som er egnet til dette formålet. Det vil si at de som er redd for at Troms blir teppelagt som en åker av vindturbiner kan puste lettet ut. Dette kommer ikke til å skje. Troms Kraft Vind har pekt på noen få områder de ønsker å få konsekvensutredet. Utfordringene her er at motstanden er stor for dette. Det er et inntrykk av at de fleste ønsker fornybar energi, «But not in my backyard».

Her har kommunene en jobb å gjøre. Kommunene sitter på makta til å avgjøre om det skal legges til rette for utbygging av fornybar energi i form av vindkraft på land. Jeg mener at hver enkelt kommune bør ta en god prosess for å få fakta på bordet. Kunnskap er det viktigste grunnlaget for å ta en rett beslutning. Her kan det ligge mange muligheter. Vindkraft i kommunene kan gi næringsutvikling, inntekter til kommunene og arbeidsplasser.

VINDKRAFT: - Mange kommuner i Troms har mye areal og lite befolkning, tenk hva en ekstrainntekt på for eksempel 50 millioner kroner per år gjør med et kommunebudsjett, skriver Håkon Vahl. Foto: Privat

Mange kommuner i Troms har mye areal og lite befolkning, tenk hva en ekstrainntekt på for eksempel 50 millioner kroner per år gjør med et kommunebudsjett. Jeg nevner skoler, barnehager, sykehjem, fritidsaktiviteter for å ramse opp noe.

Mange kommuner i Norge er bygd opp rundt industri, slik som for eksempel Årdal i Sogn, som pga. sin industri er en velholdt kommune med få innbyggere. Vindkraft på land kan være den nye industrien for mindre kommuner, også i Troms.

Så igjen: Jeg oppfordrer alle kommuner til å ta seg tid og ha en god prosess på om det kanskje er nettopp deres kommune som kan være en av vertskommunene til forsyning av fornybar energi til hele Troms.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her