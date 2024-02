Nå skal alle mobiltelefoner ut av norske klasserom. Det er en god nyhet, og viktig for å løfte elevers konsentrasjon, læring og trivsel i skolen.

De nye nasjonale anbefalinger sier mobilen bør fjernes fra alle skoletimer og friminutter i både barne- og ungdomsskolen. I videregående skole anbefales det at mobilene ikke skal brukes i skoletimene.

Det urovekkende at mobbetallene går opp, mens læringsresultatene i skolen har gått ned de siste årene. Vi vet at mange elever opplever mobilen som et forstyrrende element i klasserommet, samtidig som mobilen lenge har vært en kilde til digital mobbing blant barn.

Jeg håper alle kommuner og skoler som ikke allerede har innført mobilforbud i skolen, nå lytter til de faglige anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet

Derfor er det bra at mange skoler allerede har innført mobilfrie klasserom. Både elever og lærere melder om at det blir lettere å konsentrere seg om fagene, og at trivselen i friminuttene går opp, ved å fjerne mobilen. Det er bra!

Med de nasjonale anbefalingene kan nå alle skoler og lærere føle seg trygge på den faglige begrunnelsen på å fjerne mobilen som uromoment i skolen. Jeg synes det er synd at politiske partier som Venstre og Høyre setter seg på bakbeina, og ikke blir med på å støtte opp under de nye anbefalingene.

Jeg håper alle kommuner og skoler som ikke allerede har innført mobilforbud i skolen, nå lytter til de faglige anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet.

Arbeiderpartiet, med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i spissen, viser nå vei for å ta tilbake læring, konsentrasjon og trivsel i skolen. Vi må snu de negative pilene i skolen, og selv om mobilfrie skoler ikke løser alle utfordringene, så er det et viktig steg i riktig retning.

