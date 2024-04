Grunnfarnes grendelag v/ Leif Einar Thommassen, Flakkstadvåg grendelag v/ Harriet Hansen, Sifjord grendelag v/ Knut Børge Arnesen, BL Samhold v/Halgeir Knutsen og Arnulf Anderssen

Så ligger den nye planen ute til høring. For oss som bor i søndre del av tidligere Torsken kommune er delen som omhandler sykehjemsstrukturen svært viktig. Her er det intet nytt fra administrasjonen. De ønsker å legge ned Sifjord sykehjem.

Fra vi ble tvangssammenslått til Senja kommune, har administrasjonen argumentert for å nedlegge sykehjemmene i distriktene. For ett og et halvt år siden, i oktober/november 2022, kom forrige plan fra samme administrasjon om nedlegging av Sifjord sykehjem. Her konkluderer rådmannen med at det «ikke er forsvarlig å drifte sykehjem med så få sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere og vikarer i Sifjord, Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet.»

Også den gang ble Finnsnes sykehjem forbigått i stillhet, som også sliter med bemanning. Dette mente altså administrasjonen for litt over et år siden. For Sifjord sykehjem var denne utredningen basert på helt uriktige opplysninger. Det ble hevdet at Sifjord sykehjem var i dårlig fysisk befatning. Det måtte skiftes tak, vinduer og huset måtte males hevdet administrasjonen.

Dette stemte ikke. Her brukte administrasjonen uriktige opplysninger i argumentasjonen for nedlegging. Det er merkelig at politikere aksepterer at ledere kan legge fram saksframlegg med slike feilaktige opplysninger uten at det får konsekvenser.

På Sifjord sykehjem ble det i årene før kommune sammenslåingen gjennomført store renoveringer. På tidspunktet for utredningen i 2022 var det tilsatt fem sykepleiere og åtte fagarbeidere på 14 sykehjemsplasser ved Sifjord sykehjem.

Hvordan skal folk ha tillit til en administrasjon som kommer med slike usannheter i saksframlegg for å få gjennom sitt syn? Ikke bare opptrer administrasjonen inkompetent, men de leverer også feilaktige påstander. Vi har i alle fall mistet all tillit til denne administrasjonen.

Et annet aspekt i denne behandlingen av Sifjord sykehjem er de ansatte. Hvilken innvirkning har det på dem? Hvordan er det å ha en arbeidsgiver som med alle midler prøver å fjerne arbeidsplassen? Hvordan er det hele tiden å ha denne usikkerheten hengende over seg, og å hele tiden bli nedsnakket av sine ledere? Det er direkte mobbing.

Det er egentlig overraskende at det fortsatt er en så godt kompetent bemanning på sykehjemmet etter alle ønsker fra administrasjonen om å legge ned. Selvfølgelig påvirker det rekruttering. Hvem vil søke arbeid på en institusjon som kommunen arbeider med nebb og klør for å legge ned?

Hva så med det nye framlegget til innstilling? Da er det interessant å se på hva som er nytt i den nye innstillingen et og et halvt år senere? Arbeidsgruppa består av ledere fra sentraladministrasjonen, kommunalsjefen, en rådgiver og tre andre ledere sentralt, (TFU, tildelingsenheten og behandling og rehabilitering).

Men i tillegg er avdelingsledere fra Rossfjord sykehjem og avdelingsleder hjemmetjenesten Stonglandseidet med i arbeidsgruppen. Når vi ser sammensetninga av utvalget forstår man konklusjonen. Rossfjord, sykehjemmet bare 28 km fra Finnsnes, har alltid vært inne, og nå sikres også Stonglandseidet. Folk flest oppfatter dette som rent kameraderi, heller enn basert på faglige vurderinger.

Politikerne har heldigvis tidligere vist betydelig bedre skjønn og forståelse om hvor viktig sykehjemmet er i denne delen av Senja enn administrasjonen

Rådmannen hevder kommunen må spare penger. Da blir spørsmålet: Bidrar denne planen til å ivareta tjenester til de eldre i vår del av kommunen, og sparer kommunen penger på denne organiseringa? Vi er temmelig sikre på at kommunen ikke vil spare penger på dette forslaget, men det vil gi mye dårligere tjenester for de eldre i denne delen av kommunen.

Det eneste forslaget avslører er at: Administrasjonen for omsorgstjenestene i Senja kommune ser ikke ut til å ha særlig omsorg for den eldre delen av befolkningen i bygdene fra Grunnfarnes til Flakstadvåg, og heller ikke for arbeidstakerne. De ønsker at alt av kommunale arbeidsplasser som et sykehjem representerer, skal være lokalisert på Finnsnes eller til bygdene/institusjonene med representanter i arbeidsgruppa. I det nye forslaget fra arbeidsgruppa er det altså bare Gryllefjord og Sifjord sykehjem som foreslås nedlagt. Hele planen prøver på ulike måter å underbygge konklusjonen om at sykehjemmet i Sifjord må nedlegges. Til og med referatene fra folkemøtene prøver å underbygge dette.

I vedlegget står det: «Eldre på Nord-Senja er redde for at de skal på sykehjem i Sifjord eller Gryllefjord». Det forstår vi godt. De fleste gamle vil være nær slekt og venner, helst i nærheten av der de har bodd. Det vet vi gjelder også for eldre i vårt område. Men vi tror at de eldre på Nord-Senja kanskje er like redde for å bli sendt til sykehjem på Stonglandseidet eller til Skaland. Men det står det ingen ting om. Dette passer vel ikke inn for å oppnå arbeidsgruppas narrativ.

Det er bare å tenke tilbake på førstesiden i Folkebladet for et år siden om en pasient som ble sendt til Skaland sykehjem fra Gibostad. Det var helt uakseptabelt, mente en bror i Bærum. Nevnte bror hadde ikke mer kontakt med søstera enn at det tok flere måneder før han kontaktet søstera og oppdager at hun var på sykehjem på Skaland. Men ei viktig sak i Folkebladet for å underbygge historien om folk som «tvangssendes fra sentrumsområdet til utkantene» .

Men det står ingenting i referatet fra folkemøtet i Sifjord om at folk i vårt område ikke ønsket omsorgsplasser, og at det viktigste for dem er at Sifjord sykehjem opprettholdes som tilbud i tidligere søndre Torsken. Heller ikke eldre i disse bygdene ønsker å bli sendt til et sykehjem langt fra hjemplassen.

Hvorfor er det viktig å bevare Sifjord sykehjem? a) Kommunen har behov for de sykehjemsplassene som er i Sifjord, og det trygger alderdommen for de eldre i denne delen av kommunen. Det nevnes aldri hvordan det vil være for folk fra dette området å bli sendt til et sykehjem langt borte. For å konkretisere det åpenbare for administrasjonen, som de ikke helt klarer å ta inn over seg: Det er like langt fra Rossfjord til Grunnfarnes som fra Grunnfarnes til Rossfjord. Dersom dere ikke tror det — bruk google eller kjør og mål.

b) Sykehjemmet tilfører svært viktige arbeidsplasser i denne delen av kommunen som sammen med annet næringsliv sikrer utvikling også i søndre Torsken. Til sammen sikrer dette tilgang til arbeidsplasser i barnehage, skole og det øvrige næringslivet.

c) Sifjord sykehjem utgjør også en betydelig sikkerhet for befolkningen i dette området ved uvær og stengte veier. Bare for noen uker siden herjet uværet Ingunn. I søndre Torsken var veien gjennom Kaperdalen stengt, vi var uten strøm i ni timer og uten telefon i seks timer. Da er det godt å ha det helsetilbudet sykehjemmet representerer.

d) Våre områder har de vanskeligste veiforholdene i kommunen. Dersom alle med behov for sykehjem fra dette området skal til sykehjem andre steder i kommunen, reduserer det betydelig mulighetene for besøk. Vi snakker om gamle folk. Da virker forslaget fra arbeidsgruppa brutalt.

e) Sifjord sykehjem koster ikke mer pr plass enn andre sykehjem i kommunen, og kommunen trenger alle sykehjemsplassene de har. Dette ser vi arbeidsgruppa er klar over, for på side 15 kan vi lese. «Det er heller ikke sikkert man vil kunne ta ned alle disse plassene uten å øke kapasitet i sentrum».

Arbeidsgruppa sier i klartekst at de ønsker å legge ned Sifjord sykehjem for så å bygge ut nye sykehjemsplasser på Finnsnes. En får bakoversveis når en leser hva administrasjonen mener. Her står det i klartekst. Senja kommune trenger sykehjemsplasser, men de må være i «sentrum». De vil avvikle sykehjemmet i Sifjord. Du snakker om «sentrums-arroganse».

Dette skaper bare utrolig mye sinne rettet mot Senja kommune. Litt av et ansvar for omsorg til hele befolkningen. Vi hadde forventet at administrasjonen hadde vist en snev av ansvar og anstendighet for å gi et godt omsorgstilbud også til de eldre i søndre Torsken. Hvordan i verden kan vi ha tillit til vurderingsevnen denne administrasjonen gir uttrykk for?

f) Befolkningen i bygdene som sokner til Sifjord sykehjem har ikke noe ønske om omsorgsboliger. I dag er det to omsorgsboliger i Sifjord, men bare en er i bruk. Omsorgsboliger i Senja kommune er heller ikke noe billig alternativ. Den eneste rene omsorgsboligen med heldøgns bemanning i kommunen er FBAS på Finnsnes. Heldigvis viser PWC-rapporten hva dette koster.

Her sier rapporten at «Kostnadsforskjellen mellom disse plassene og en institusjonsplass er begrenset. Dette skyldes i hovedsak at omsorgsplassene drives med pleiefaktor 0,89, som er på nivå med en institusjonsavdeling». Til orientering er pleiefaktoren i Sifjord 0,8. Dette viser at FBAS driftes med en pleiefaktor som et sykehjem. Vel nok får kommunen inn husleie og kostpenger og beboerne betaler medisin ol. selv på omsorgsboligen.

Sifjord sykehjem har fullt belegg. Vi har ved ulike høver hørt fra administrasjonen at mange av pasientene i Sifjord egentlig er for friske for sykehjem. Dette vet vi ikke er riktig fordi i PWC rapporten står det: «Rossfjord sykehjem har jevnt over mindre ressurskrevende brukere, og driver derfor tjenesten til lavere kostnad pr plass». Vi vet at dette vil variere for alle sykehjemmene i perioder.

g) Den evige trusselen fra administrasjonen om å legge ned et så viktig tilbud både for de eldre og for de som arbeider der, skaper fryktelig mye usikkerhet for alle som bor her og påvirker bolysten i stor grad. Det burde ikke være kommunen som skaper slik usikkerhet.

h) Kommunen betaler millioner til UNN fordi de ikke kan ta i mot utskrivningsklare pasienter. Derfor må sykehjemsplassene i Sifjord opprettholdes.

i) Folk i våre bygder ønsker ikke omsorgsboliger. De ønsker at sykehjemmet skal opprettholdes. Hva skal etter planen skje etter nedleggelsen? Da skal «videre drift som omsorgsboliger i tilknytning til base for hjemmetjenester, med tilgang til punktvise tjenester hele døgnet». Hvilke omsorgsboliger? Er det sykehjems rommene de kaller omsorgsboliger?

I forrige plan skulle kommunen bruke 50 millioner til bygging av slike omsorgsboliger i Sifjord. I den nye innstillingen skal det i Sifjord være punktvis tjeneste hele døgnet? Hva betyr det? En ting kan vi slå fast: Det er ikke snakk om omsorgsboliger med heldøgns tjeneste som FBAS.

J) I Folkebladet uttaler SV seg om planen. Vi er glade for deres standpunkt i saken, og er helt enige med dem om at den ny planen «setter liv og helse i fare». Her vises det til tall fra SSB som viser at Senja kommune i 2040 vil ha behov for 244 sykehjemsplasser, 62 flere plasser enn kommunen har i dag. Interessant. Men dette kjenner administrasjonen sikkert til? Rådmannen hevdet i avisen at kommunen må ta grep fordi kostnadene på pleie og omsorg øker mye og at noe må gjøres. Det har hele tiden vært sykehjemsplasser det har vært snakk om. Men ser en på PWC-rapporten er det også andre områder med sparepotensiale uten av det går ut over brukerne.

PWC-rapporten ble, etter det vi har skjønt, bestilt for å dokumentere behovet for å redusere antall sykehjemsplasser i kommunen. Derfor har vanstyret på andre sektorer blitt forbigått i stillhet. Her er sparingspotensialet stort uten at det går ut over brukerne, hevder PWC. Her påpeker PWC at det er «Manglende styring av i Tjenester for utviklingshemmede (TFU). Det gjelder - for få egnede boliger og bofellesskap - manglende koordinering mellom TFU og tilrettelagt arbeid i Mitra, slik at det er betalt - bemanning i brukernes bolig selv om brukeren ikke er til stede. Dobbel betaling. - mangler ved økonomi- og virksomhetsstyringen med store budsjettavvik.

Etter det vi forstår gjelder dette hovedsakelig institusjonsplasser i «sentrum». Det ser ikke ut som om administrasjonen fungerer helt godt på dette området heller. Det er ikke betryggende at slikt kan ha foregått over lang tid, at det må en millionrapport til for å avsløre vanstyre. Det burde ledelsen ha oppdaget tidligere. I det nye forslaget fra Arbeidsgruppa foreslår de at Stonglandseidet sykehjem skal bestå. Det ser ut til at alle sørger for seg og sine. Stonglandseidet er representert i arbeidsgruppa. Når det gjelder det økonomiske og bemanningsmessige er vi også spørrende, siden vi leste i VG og Folkebladet at dette sykehjemmet har leid inn to sykepleiere fra bemanningsbyrå. I VG sto det at lønna for sykepleierne var på kr. 840.000 kroner. I tillegg skulle byrået ha en million. Altså, to sykepleiere koster 2.680.000 kroner for året, eller 1.340.000 kroner pr stilling. Et skikkelig sparetiltak. Vi vet at det blir flere eldre i kommunen i årene fremover, og behovet for sykehjemsplasser går ikke ned. Det øker. Det vet også arbeidsgruppa. Det er bare å se på tallene fra SSB. Som nevnt tidligere skriver arbeidsgruppa: «Det er heller ikke sikkert man vil kunne ta ned alle disse plassene uten å øke kapasiteten i sykehjem i sentrum».

Planen er å legge ned i distriktene og bygge nytt i sentrum. Har gruppa tenkt på kostnadene ved nybygg i «sentrum». Vi har forstått det slik at Senja kommune er svært gjeldstynget. Hva koster å bygge sykehjem i sentrum? Mye penger, kolossalt mange millioner. Det vil resultere i voldsomme kapitalkostnader. Nok et spektakulært sparetiltak. Hva med de ansatte? I forrige plan skrev rådmannen at ingen i Sifjord skulle miste jobben. De vil helt sikkert trenge dem i «sentrum». Vi vet at sykepleiere og helsefagarbeidere er etterspurte i dag og etterspørselen bare øker. Spørsmålet blir da: Synes de ansatte ved Sifjord sykehjem at Senja kommune er en god arbeidsgiver? Synes de Senja kommune har bidratt til å skape trygghet og stabilitet for arbeidstakerne og for arbeidsplassen deres siden kommunesammenslåinga?

Vi tror ikke kommunen skal være for sikker på at de som arbeider på Sifjord sykehjem kommer til å arbeide i «sentrum» etter at kommunen har fjernet arbeidsplassen her. Å jobbe i «sentrum»/Senja kommune betyr to timer lengre arbeidsvei, mange ganger i dårlig vær og med usikkerhet for å komme fram. Å jobbe for bemanningsbyrå er sikkert mulig med mye bedre lønnsvilkår for sykepleiere også fra vårt område, dersom en først må pendle. Vi vet ikke. Vi har ikke snakket med ansatte om det. Så får vi se.

Vi er både lei, oppgitte og skikkelig forbannet på tankesettet som råder i administrasjonen for pleie og omsorg i Senja kommune, og er svært skuffet over holdningen vi har blitt møtt med siden sammenslåingen. Skuffet over mangelen på forståelse for hvor viktig sykehjemmet er for dette området. Men aller mest overgitt over uredeligheten som har gjennomsyret ulike planer på pleie og omsorgssektoren i sin omtale av Sifjord sykehjem, hvordan det hele tiden manipuleres med tall og økonomi for å snakke ned sykehjemmet her.

Når vi ser på oversikten over ulike institusjoner i «sentrumsområdet» burde det snart være nok der. Det må være plass for noen kommunale arbeidsplasser i distriktet vårt. Sifjord sykehjem er utrolig viktig for denne delen av Senja kommune, både for de eldre, men sykehjemmet gir også svært viktige arbeidsplasser til bygdene her.

Denne evige trusselen om nedleggelse av sykehjemmet må ta slutt. Vi håper at kommunen aksepterer at skal også være sykehjem i Sifjord, ikke bare i sentrum, slik administrasjonen ønsker. Vi mener at ro rundt dette spørsmålet er viktig for framtiden til Senja kommune. For halvannet år siden kom forslaget om omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Investeringer på 50 millioner. Siste forslag: Sifjord, avvikle 14 sykehjemsplasser, videre drift som omsorgsboliger i tilknytning til base for hjemmetjenester, med punktvise tjenester hele døgnet. Hva nå det betyr?

Dette er heldigvis bare et forslag fra administrasjonen. Vi får håpe politikerne har en større evne til å se helheten, se hva som gagner hele kommunen. Politikerne har heldigvis tidligere vist betydelig bedre skjønn og forståelse om hvor viktig sykehjemmet er i denne delen av Senja enn administrasjonen.

