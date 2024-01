Vi får i disse dager stadig nyheter om hvor fæl denne krigen på Gazastripen er for sivile palestinere. Og det er realiteten også. Det er hjerteskjærende å se lidelsene til at barn og uskyldige sivile blir drept.

Vi har også sett lidelsene som følge av at terrorhandlinger har rammet flypassasjerer, idrettsarrangement, selvmordsbombere siden 60-tallet, og i de senere år sett missilangrep mot sivile mål i Israel, fra Hamas.

Da Israel satte opp fysiske barrierer og grensekontroll mot Gaza, for å unngå slike angrep, ble Israel stigmatisert av verdenspressen. Også når de svarer «med samme mynt» for å forsvare seg mot missilangrep fra Gaza. Man kan på bakgrunn av det som har skjedd, i forhold til hvordan verdensopinionen har reagert, lure på om det var klokt å respondere med en fullskala krig etter terrorhandlingen 7. oktober 2023.

Hvis de ikke hadde respondert slik, ville da Norge fremdeles stilt seg på førsteplass, og som leder for «giverlandene» til Gaza? Og på den måten støttet en terrororganisasjon, som vitterlig Hamas er? Og hadde giverlandene greid å få satt gislene fri, som stort sett bestod av barn, kvinner og gamle mennesker?

Å støtte disse terroristene økonomisk og stigmatisere de som forsvarer seg, det eneste demokratiet i Midtøsten, fører neppe til en god løsning

Det er mange ting det ikke finnes fasitsvar på. Men politikerne våre støtter dem økonomisk, og pressen i Norge er med på å spre hat mot Israel, ved sin tendensiøse og ensidige holdning til folket ved sine reportasjer. Sikkert basert på irrasjonelle følelser, som skygger over årsakens realiteter — og historieløshet.

Det siste som nå ble brakt til torgs, er at Israel hadde angrepet og tatt ut tre terrorister på et sykehus i Gaza. De hadde kamuflert seg som leger og sykepleiere. Undercover-operasjoner er ikke uvanlig i krig. Og man velger kamuflasje etter terreng og omgivelser, i dette tilfellet var omgivelsene ett sykehus.

Torbjørn Folkestad Foto: Privat

Dette blir nå av enkelte media fremstilt som en krigsforbrytelse. Ikke som det det er, et bevis på at Hamas bruker sykehus, skoler og sivile som skjold — og de selv er kledd i sivil, men med våpen skjult under sine vie kapper.

De andre som støtter Hamas, er nå i ferd med å eskalere konflikten, ved å prøve å senke sivile transportskip i Rødehavet. Dette vil medføre, i beste fall, at fraktratene vil ramme verdensøkonomien knallhardt.

Denne konflikten er mangfoldig sammensatt, men å støtte disse terroristene økonomisk og stigmatisere de som forsvarer seg, det eneste demokratiet i Midtøsten, fører neppe til en god løsning.

