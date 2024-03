SVs Katrine Boel Gregussen sprer desinformasjon i sitt innlegg med overskriften «Storfint pengebruk fra Ap, H, MDG, V og KrF i Troms».

Fylkestinget behandlet torsdag sak 33/24 om hvem som skulle være leder i hovedutvalg for samferdsel under Aps Mari Siljebråten sin fødselspermisjon. Så snart webkameraene kom på i fylkestingssalen, kom den usaklige kritikken for noe SV hadde stemt for tidligere i et enstemmig vedtak i valgutvalget.

Det er blitt SVs modus operandi i opposisjon; å prøve å tegne et bilde av det politiske flertallet som snyltere som karrer til seg av fellesskapets penger som kunne vært brukt på kollektivtransport eller skole.

Det tar tid å jobbe seriøst politisk og samarbeide med andre for å tilegne seg kunnskap for å ta de beste beslutningene for framtidas Troms

I Nordnorsk debatt, i Folkebladet og på Facebook fortsetter Boel Gregussen med så stor iver at hun rent glemmer, for redelighetens skyld, å dobbeltsjekke tallene hun presenterer. Først til tallgrunnlaget: Hun påstår at nestledere får 20 prosent ekstra i godtgjøring i tillegg til 7,5 prosent som medlem i hovedutvalget. Dette stemmer ikke, nestledere får 12.5 prosent mer enn ordinære hovedutvalgsmedlemmer som får 7,5 prosents godtgjøring. 20 prosents godtgjøring er for øvrig det samme som medlemmene i fylkesutvalget får, her har også SV ett medlem.

Hun skriver også at undertegnede får gruppeledergodgjørelse på 12 prosent som om dette er penger jeg putter i egen lomme. Denne summen settes av til arbeidet i MDGs fylkestingsgruppe, som inkluderer de fire på varalista vår. Hva SV gjør med sin gruppeledergodtgjørelse godtgjørelse på 33 prosent nevner ikke Katrine noe om.

Fra fylkestingets talerstol går hun langt i å så tvil om politikere med verv i fylkeskommunen i det hele tatt har oppgaver å fylle dagene med.

Jeg har gått ned i 80 prosents stilling som lærer for å klare å skjøtte mitt politiske verv, og jeg synes det er useriøst av SV å snakke ned verdien av politisk arbeid all den tid de ikke selv er i posisjon. I forrige periode var det helt greit med fulltidspolitikere fra SV. Det tar tid å jobbe seriøst politisk og samarbeide med andre for å tilegne seg kunnskap for å ta de beste beslutningene for framtidas Troms.

Avslutningsvis vil jeg si noe om mine tanker om den politiske styringa i Troms:

Samarbeid for å nå målene (Bærekraftsmål nr. 17) er mitt favorittmål. Som enslig representant for MDG på fylkestinget er det nettopp samarbeid man må dyrke for å gjennomslag for partiets politiske mål.

Boel Gregussen stiller spørsmål ved nestleders rolle i hovedutvalg, hun lurer på hva nestleder gjør. Jeg kan betrygge henne om at når leder og nestleder kommer fra forskjellige parti, som vi har i vår politiske plattform, skal det være samarbeid underveis i forberedelse av møter, deltagelse på relevante arenaer og det å saker på dagsorden. Når leder og nestleder kommer fra forskjellige partier ivaretar man en god balanse.

På første møte i fylkestinget for denne perioden, hvor vi konstituerte oss, var Gregussen ikke sein med å kommentere at hun syns det var en rar sammensetning av partier som skulle styre sammen.

Til meg sa hun at det kom til å bli vanskelig å få gjennomslag for klima- og miljøpolitikk med den gjengen, dette har allerede blitt motbevist i vedtaket fra desembertinget om å gjøre en kartlegging av status for vern av natur i Troms og hvordan de forskjellige typene vern bidrar til å binde og holde på karbon, samt bidrar til bevaring av naturmangfold.

Jeg synes partiene i flertallet samarbeider godt og både Ap, Høyre, Venstre og KrF har mye bra miljøpolitikk i sine programmer. Flertallet er enig om at vi ønsker et strekt Troms som jobber bevisst med en grønn omstilling til det beste for innbyggerne, naturen og næringslivet. Og MDG viser av vi er et parti som kan samarbeide med andre parti, noe som også er en viktig egenskap i politikken.

