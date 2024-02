Innvandrere som kommer til Norge, må skaffe seg utdanning og komme i arbeid. Dette vil sørge for at flere raskt kan klare seg selv uten sosiale ytelser.

Nye SSB-tall viser gledelig nok at pilene peker rett vei. 65 prosent av dem som fullførte introduksjonsprogrammet i 2021 var i arbeid eller utdanning november året etter. Dette har tallet er det høyeste siden introduksjonsprogrammet ble innført i 2004.

Høyre gjennomførte i regjering en omfattende reform av integreringsordningen. Dette ser nå ut til å gi avkastning. Målet var at flyktninger som har fått opphold i Norge raskest mulig skulle kunne leve selvstendige liv med egen inntekt og en jobb å gå til. Det viktigste virkemiddelet for å lykkes med dette er å gi den enkelte kompetanse som arbeidslivet etterspør.

Derfor sørget vi for bedre norskopplæring med tydeligere kompetansekrav for lærerne. Fremfor å gi rett til norskopplæring i et gitt antall timer, stilles det nå krav om å faktisk lære seg norsk —enten du bruker lang eller kort tid.

Selv om det er bra at pilene peker rett vei, er det fortsatt en lang vei å gå. Når vi ser på antallet som kommer seg i jobb etter introduksjonsprogrammet, ser vi fortsatt at det er mye mer som må gjøres. Det er fortsatt svært store kjønnsforskjeller. Menn kommer i større grad i arbeid og utdanning enn kvinner. Det er fortsatt slik at innvandrere i mindre grad er i arbeid enn befolkningen ellers.

Det viktigste vi kan gjøre fremover, er å gi folk det som trengs for å komme seg inn i jobb. Arbeid er nøkkelen ut av fattigdom og for å bli godt integrert i Norge. Derfor er utdanning og kvalifisering viktige tiltak. Det må bli enklere å ta fagbrev gjennom introduksjonsordningen. Det trengs et tettere samarbeid mellom næringsliv og kommuner for å gi et bedre tilbud. Norskopplæringen bør forbedres enda mer.

En av de viktigste årsakene til økt fattigdom de siste årene er innvandring. Det tar tid å komme i jobb, og en barnefamilie hvor bare én eller kanskje ingen av foreldrene er i arbeid, sliter mer med å få endene til å møtes. Selv om det nå er færre barn i familier med vedvarende lavinntekt, kan vi ikke slå oss til ro.

God integrering er viktig for å bevare et samfunn med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Samfunnet skal legge til rette, men vi må også stille tydeligere krav og forventninger til den enkelte innvandrer. 35 prosent av dem som fullførte introduksjonsprogrammet i 2021 var fortsatt ikke i arbeid eller utdanning året etter. Det viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss.

