Nå som russetiden er godt i gang, passer det fint å ta opp denne tradisjonen som skal markere 13 års skolegang.

For presis ett år siden hadde jeg selv på meg den røde dressen — som endte opp med å være mer av en brunfarge på slutten, for å være helt ærlig — og når jeg tenker tilbake til den tiden, var det ganske mange opplegg jeg undret meg over, og jeg skjønner godt hvorfor samfunnet vil sette en stopper for russetiden slik vi feirer den i dag.

Hvis vi tar alle de positive tingene, syns jeg vår russegruppe var flink til å inkludere. Alle var velkomne i vognen vår — som så vidt hadde fire vegger og ble kvalifisert som avfall etter russetiden — og festene var artige. Hele kullet ble mer sammensveiset under de lange kveldene med revyøving, og det var gøy å oppnå russeknuter i lunsjpausen.

Russetiden blir fremstilt som tidenes fest og legger vekt artighet, frihet, fest, ungdommelighet og spenning.

Men nå til dags vet vi også at russetiden har gått langt over streken på flere områder. Her på Finnsnes er det ikke så vanlig med russebuss, og festene er kanskje litt mindre harde enn i sør, men det er fortsatt ikke kompatibelt å feire russetiden i samme tidsperiode som avsluttende prøver og eksamen.

Det skaper et internt dilemma hos mange, noe jeg kjente mye på den måneden. Skal jeg dra opp i russelandsbyen, eller få meg en god natts søvn slik at jeg er forberedt på prøven i morgen? Skal man la seg styre av FOMO og utnytte at dette bare er en gang i livet? Skal man tenke langsiktig og prioritere et godt karaktersnitt og sikre seg en god start på voksenlivet? Går det an å gjøre begge deler?

Generelt sett har mange voksne et negativt syn på russetiden og russen. Bildet av hard fest med ulovlige rusmidler, altfor høy musikk, utestenging og diskriminering ligger ganske godt plantet i hodet på mange, og med god grunn.

I tillegg kommer det ut i aviser at russen føler seg jaget av politiet og urettferdig behandlet. Kan dette være fordi folk har fått nok av ville, grenseløse fester? At russen i år har fått så mye kritikk, kan være en indikator på at en tradisjon må endres.

Med endring tenker jeg både på å flytte selve feiringen, men også de maksimalistiske prinsippene russetiden er bygd opp på. For mange er det involvert masse penger, mye alkohol og mange timers fest over mange dager. Jeg husker selv at jeg følte kjøpepress og at det for eksempel var rart å bare kjøpe én russegenser.

Selvfølgelig skal russetiden være utenfor det normale. Poenget med en feiring er at det skal markeres med et unntak, og siden dette bare skjer en gang i livet er de fleste 19-åringer villige til å ofre mye.

Men man kan vel feste uten at det skal gå på bekostning av resten av samfunnet og egne karakterer?

