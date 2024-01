Fusk og triksing er ikke et nytt problem i den akademiske verden. Men kanskje er det mer utbredt enn antatt. Spesielt alvorlig blir det når sjefen selv, statsråden for forskning og høyere utdanning, viser seg å ha levert en masteroppgave der 20 prosent av teksten var klipp og lim. Plagiat, som det gjerne kalles.

Om Sandra Borch (Sp) får følge av arbeidsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ut av regjeringen, er i skrivende stund uavklart. Men uansett utfall reiser plagiatsakene flere viktige spørsmål.

Balansen er viktig, ettersom hoder og hender i økende grad vil bli et knapphetsgode her i landet

Ett av dem gjelder motivene for å bryte noen så elementære regler. Og én teori knytter seg til oppfatningen av at mastergrad er nødvendig for å lykkes i dagens og morgendagens arbeidsliv – der bachelor er blitt kalt «det nye examen artium».

Kloke hoder med høy kompetanse er avgjørende for at samfunnet skal lykkes med den mye omtalte omstillingen. Men ganske ofte ser man stillingsannonser med krav om en master, men uten å spesifisere hvilke fag – altså kompetanse – man er ute etter.

Samtidig florerer tilbud om fag med en noe uklar relevans i arbeidslivet. Alt egnet til å underbygge påstanden til Rødts Mímir Kristjánsson om en utbredt «mastersyke» i samfunnet, der en tilbøyelighet til å ta snarveier med oppgaven er ett symptom.

En umiddelbar innvending går ut på at Norge har færre mastere enn nabolandene i forhold til folketallet. Mer interessant bør det være å se på behovene i norsk arbeidsliv. Et entydig bilde av grafer, kurver og analyser viser en økende mangel på fagarbeidere i årene som kommer, mangelen er høyst merkbar allerede.

Størst problemer med å rekruttere har bygg og anlegg og helsevesenet, fulgt av en rekke andre sektorer. Stillinger hvor det er yrkesutdanning og faglig erfaring som gjelder.

Dermed er vi over i den årtilange diskusjonen om å styrke yrkesfagene – fordi arbeidslivet trenger både folk med høyere akademisk utdanning og med håndverks- og annen fagutdanning.

Balansen er viktig, ettersom hoder og hender i økende grad vil bli et knapphetsgode her i landet. At antallet fullførte mastergrader er nesten fordoblet på ti år, vitner om en tiltagende skjevhet i så måte.

Og kjappe masteroppgaver med klipp og lim kan gjenspeile holdninger som trenger justering, også på politisk toppnivå.

