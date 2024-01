Vi har gått inn i det nye året. 2024 er her med krig, dyrtid, rentesjokk og demokratier under press. Begynnelsen på et nytt og ubrukt år burde jo helst være preget av optimisme, framtidshåp og tro på at det nye som kommer vil bli litt bedre enn det vi har lagt bak oss. Akkurat i år er det en ekstremt vanskelig øvelse — og utgangspunktet er svært krevende.

Det er vanskelig å spå. Men verdenssamfunnet er preget av mange mørke skyer. Akkurat nå er det vanskelig å tro på ay 2024 blir et bedre år enn 2023.

Russlands meningsløse angrepskrig mot Ukraina fortsetter, og toppet seg ytterligere i nyttårshelga. Det er åpenbart at Russland har en storoffensiv på gang — i en en konflikt som har utviklet seg til en skyttergravskrig der hundrevis av soldater dør hver dag. Sivilbefolkningen i Ukraina påføres store lidelser gjennom gjentatte luftangrep fra Russland.

Det store spørsmålet er om denne konflikten vil løst før neste årsskifte. Akkurat nå er det lite som tyder på det. Putin «koker av sinne» — som han uttalte i nyttårshelga, da han hedret russiske soldater for innsatsen.

I Gaza er lidelsene så brutale og ufattelige at det nesten ikke er mulig å ta inn over seg. Også i Gaza er det lite som tyder på at krigen går inn i en sluttfasen. - Krigen vil vare i flere måneder til, var den siste beskjeden fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Med andre ord er det sannsynlig at bombing og ødeleggelser vil fortsette med uforminsket styrke — et usedvanlig dårlig utgangspunkt for fred og forsoning.

Men selvsagt finnes det lyspunkt

Og retter vi blikket over Atlanteren, kan det komme flere nedturer. Til høsten går amerikanerne til valgurnene. Meningsmålinger kan tyde på at Donald Trump har en reell mulighet til å vinne valget. Tanken på at en hevngjerrig Trump skal innta Det hvite hus er nesten ikke til å holde ut. Det er det siste en ustabil og konfliktfylt verden trenger nå.

Men selvsagt finnes det lyspunkt. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i sin nyttårstale at mye tyder på at vi går mot lysere tider. Arbeidsledigheten er lav, inflasjonen faller i både USA og Europa. Og mye tyder på at det også vil skje her hjemme. Det kan føre til rentenedgang og bedre tider for svært mange i dette landet, ikke minst unge nyetablerere. Økonomiske eksperter mener det første rentekuttet komme til høsten.

Også et godt lønnsoppgjør, i kombinasjon med lavere prisstigning og rentekutt, vil føre til at vi sitter igjen med mer i lommeboka når vi feirer at 2024 er over.

«Vi kan ikke ta fred og frihet for gitt. Vi må stå vakt», sa kong Harald i sin nyttårstale. Ved starten av det nye året er det noe vi alle kan støtte oss til.

Kongen trakk fram nobelprisvinner i litteratur Jon Fosses dikt «Usynlege hender leier oss». – Vi trenger alle noen usynlige hender. Og mange av oss trenger dem litt ekstra nå. Både her hjemme og i verden rundt oss, påpekte kongen. Vi slutter oss til den konklusjonen med håp om at 2024 blir bedre enn hva vi kan frykte.

