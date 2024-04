Null poeng og ulmende TIL-skepsis. Nå er vi tilbake på kjent mark i Tromsø.

Et par år med medgang har gjort oss godt vante, når det kommer til hva Gutan skal levere. Stolpe inn er blitt dagligdags. Et lag i flyt gir en by i flyten.

Det kan gjerne fortelles daglig og ukentlig at Tromsø Idrettslag er det som på fagspråket kalles en selgende klubb, altså at det til enhver tid må påregnes at de beste spillerne selges, uten at det nødvendigvis når igjennom hos «hvermansen.

TIL har gjennom suksessen de siste 20 månedene skapt et klima der forventningene er blitt høyere enn de har vært på et drøyt tiår. Vi må tilbake til Per-Mathias Høgmos periode som ble avsluttet i 2012, før vi finner lignende.

I mellomtiden har TIL brukt mest tid på å sparke trenere, slipe bort engasjementet mellom klubben og dens følgere, og ikke minst forsøke å unngå nedrykk. Inntil sommeren for to år siden. Siden da har TIL vært blant Norges beste lag, og i perioder av 2023, bortimot det beste. Folk har vendt tilbake til tribunen, med en moderne supporterkultur som et supplement.

Alt dette visste Jørgen Vik, da han i vinter tok steget ut av skyggene og inn i offentligheten. Så ekstrem er forskjellen på å være den ukjente assistenttreneren, til å overta som sjef for hele butikken i en av landsdelens mest profilerte jobber. Agnar Christensen, Bård Flovik og Otto Ulseth vet alt om å ta den veien, og hvor vanskelig det kan være.

Det har ikke gått helt etter planen for Vik. Tre strake tap fra serieåpningen gjør at vi må ta fram rekordskjemaet i negativ forstand. Vi må helt tilbake til 2006, da friskusen Ivar Morten Normark ledet laget, for å finne noe sammenlignbart. Han ledet laget til fire strake tap, før det ble poeng i den femte. Normark fikk sparken i juli.

Men også Viks siste forgjenger hadde det vanskelig i starten av sin eliteseriekarriere med TIL. Etter et oppskriftsmessig opprykk i 2020, var det helt andre toner våren og sommeren 2021 for Gaute Helstrup.

TIL tok ett og annet poeng, men spillet satt ikke, og de årlige ropene etter Steinar Nilsen var for lengst kommet blant noen av «ekspertene» på sosiale medier da vi nærmet oss slutten av juni. Etter 0-3 borte mot Odd i runde ni kom erkjennelsen fra Helstrup til iTromsø:

- Jeg tror nok vi skal være så ærlige og erkjenne at det er der vi starter. Vi forbereder oss på at det blir en krig for å få nok poeng til å spille eliteseriefotball til neste år.

Det ble ikke bedring før i august, en måned TIL gikk inn i på kvalikplass etter nesten halvspilt serie og Sakarias Opsahl og Christophe Psyche ble hentet inn.

Spoler vi fram til i dag er det åpenbart at det vil sitte langt inne for Jørgen Vik å snakke om nedrykksstrid. Det vil på mange måter også være en fallitterklæring for et TIL-lag med helt andre ambisjoner i et år de til og med skal spille i Europa.

Men fortsetter det som nå, vil den samme erkjennelsen tvinge seg fram også i 2024, og det attpåtil før runde ni. Det er liten vits å snakke om TIL som et potensielt topplag, hvis de framstår som en tapergjeng over tid. Åtte tap på rad inkludert treningskamper mot elitelag eller 1-divisjonslag, gjør at det i kulissene trekkes fram klisjeer som «alarmerende» eller til og med «krise.»

TIL har uansett kommet så skjevt ut i sesongen, at det kreves en betydelig seiersrekke for å komme i en komfortabel posisjon. Ikke helt enkelt fordi det den neste perioden skal det spilles to kamper i uka, og det gir ikke rom til å trene for mye på alt som ikke har løsnet.

Intensiteten er et hakk for svakt, noe vi også så i vinter. Forflytningsevnen likeså. De to dødballmålene imot i de siste to kampene ville ikke kommet så enkelt med Jostein Gundersen eller Niklas Vesterlund i laget. Motspillet fra andre lag fungerer bedre og framstår mer forberedt enn i fjor.

Stemningen oppe på Alfheim er foreløpig ikke alt for preget av hvordan resultatene har vært. Galgenhumor i korridorene er fint å ha når tapene har kommet på rekke og rad. Det er for så vidt greit nok, så lenge de som leder butikken forstår at situasjonen er i ferd med å gå fra kjip til alvorlig.

TIL må selvsagt stå ved beslutningene de har tatt både på treneransettelser, spillerkjøp og spillersalg. Kanskje noen små justeringer kan gjøre at marginene bikker den veien de ønsker?

Det bør skje snart. For der alt virket overkommelig i fjor, virker det langt mer uoverkommelig i år. Så jævla artig er det tross alt ikke med nedrykksstrid, selv om vi er godt kjent med det her i byen.

