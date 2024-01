Spørsmål til ordføreren i Målselv: Er det mulig å jobbe for bolyst og samtidig vurdere å legge ned skoler?

I et jule-intervju poengterer ordføreren at det fortsatt skal fokuseres på bolyst i kommunen. Her i Mellembygda opplever vi stor bolyst for tida. Hus som kommer for salg blir fort kjøpt og bebodd av unge familiefolk. Det vi mangler er tilrettelagte tomter/boligfelt, så flere kan etablere seg her.

Jeg ber dere slutte å snakke om bolyst og samtidig føre en motsatt politikk!

Det er med glede og optimisme jeg ser unge med barnevogn — og med unger på spark på gangveien. Derimot er det rart å ikke lenger kjenne alle som er innom nærbutikken(!) — noe som kanskje er en naturlig konsekvens for ei oldemor?

Hva skjer hvis skolen blir borte? Det trenges ikke noen forklaring, for alle vet at unge familier bosetter seg ikke i ei bygd uten skole! Jeg ber dere slutte å snakke om bolyst og samtidig føre en motsatt politikk! Eller kanskje gjelder det ikke hele kommune..?

