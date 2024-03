Jeg bruker kunstig intelligens (KI) på en vanlig basis, både i jobb- og skolesammenheng. Nå er det sikkert flere som tenker at jeg jukser meg fram til svar, men det trenger det absolutt ikke å være. La oss se litt nærmere på hvordan ChatGPT kan brukes som et verktøy i skolen, både for lærere og elevers fordel.

Jeg er student, og i timene lærer vi å bruke KI som et verktøy for å effektivisere arbeidet vårt. Jeg er bare kjent med ChatGPT, så jeg kommer kun til å holde til det, og jeg syns det er et godt hjelpemiddel. Som elev, har jeg flere ganger spurt ChatGPT om å lage meg en quiz, slik at jeg kunne forberede meg til en prøve. Jeg bruker det til å generere fransk-oppgaver, og ved å skrive hvilket nivå jeg er på og hva jeg har lyst at oppgaven skal fokusere på, får jeg en personlig tilpasset tekst.

En av de positive sidene ved kunstig intelligens, er at den kan generere nettopp det — tilpasset hjelp. På universitetet har vi hatt timer der vi lærer å stille ChatGPT spesifikke spørsmål for å få svar på akkurat det vi e ute etter. Dette kan hjelpe deg å forbedre arbeidet ditt og gi deg flere synspunkt du kanskje ikke hadde tenkt på. Å lære hvordan vi kan bruke denne teknologien i hverdagen tror jeg kan hjelpe oss å lære mer.

I tillegg bruker jeg ofte KI for å guide meg på hva som er viktig å inkludere i ulike tekster - debattinnlegg, drøftende artikler, leserinnlegg, filmanmeldelser osv. Da jeg gikk på videregående var det mange av medelevene mine som satt fast i skrivingen, og spurte læreren «men hvordan starter jeg teksten?» På akkurat dette punktet fungerer KI helt fabelaktig, i tillegg til at man kan få inspirasjon på tema ved å stille KI de riktige spørsmålene.

Når det kommer til studenter, er det også viktig å vite hvordan kunstig intelligens fungerer. Mange yrker i dag bruke denne teknologien, og hvis man kommer ut i arbeidslivet uten kunnskap om KI, kan man miste en konkurransefordel, mener Simone Grassini, førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Bergen til en artikkel i Forsnking.no.

Studenter bør bli vant til å bruke kunstig intelligens for å forberede seg på yrkeslivet. Simone Grassini, førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Bergen.

På den andre siden er det mange som bruker ChatGPT til å gjøre leksene for seg, jukse på prøver og eksamen. Som elev, har man et visst ansvar for sin egen læring, og det betyr å dedikere tid til å gjøre skolearbeid. Når man derimot tyr til kunstig intelligens for å gjøre oppgavene for seg, lærer ikke elevene noe. Det er her mange foreldre og lærere blir bekymret, og de bruker dette som argument for at ChatGPT ikke bør brukes i skolen.

– Det handler om å støtte elevenes skriving og gjøre det mer motiverende, men uten at KI-en gjør skrivingen for dem, slik at de ikke lærer noe. Jeg tenker kanskje det er et viktig prinsipp å ta med seg både for lærere, utviklere og andre som jobber med KI i skolen, drøfter Arild Michel Bakken, førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

– Hvordan kan vi bruke KI til å støtte elevene, men uten at den gjør jobben for dem? Skal kunstig intelligens brukes, bør det være til noe som gjør at elevene faktisk lærer Arild Michel Bakken, førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger

Men hvordan er det mulig å kun bruke KI som te verktøy og ikke til å gjøre jobben for deg? Det er ganske vanskelig å gi et svar på. Siden ChatGPT har åpen tilgang, og du kan bruke det til hva som helst, er det ikke noen begrensninger. Per i dag er det sunn fornuft fra elevenes side som setter en stopper for hva KI blir brukt til, men det vet vi at alle ikke har. Derfor kan man i hvert fall lære elever å bruke det på en fornuftig måte, å bruke det som et verktøy. Det betyr å implementere det i timene, og jobbe med KI aktivt i fagene.

Lærere kan også dra mye nytte av å bruke KI til å planlegge og underveis i undervisningen. Forsnking.no nevner i en artikkel fra 2023 at teknologien kan anvendes som inspirasjonskilde til faglige oppgaver og spørsmål. Å bruke KI som hjelpemiddel til å planlegge undervisningen kan dermed frigi tid for lærere til å komme med spennende undervisningsopplegg, eller til å rette oppgaver og prøver.

Likevel understreker Grassini at denne muligheten ikke kommer uten utfordringer.

– Å forbedre lærernes prestasjoner kan av beslutningstakere ses som en mulighet til å redusere antallet lærere som må ansettes, istedenfor som en mulighet til å forbedre kvaliteten på undervisningen.

Som vi kan se, er kunstig intelligens et komplekst tema, og vi må ha i bakhodet at vi fortsatt ikke vet mye om denne typen teknologi. Det er likevel flere positive aspekt ved å implementere og lære om KI i undervisningen. Som elev, er det viktig å vite hvordan denne typen teknologi fungerer, for det er mange yrker som bruker KI, og i framtiden garantert enda flere.

