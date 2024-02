Av Roar Sollied

nestleder, Målselv Venstre, uttalelse fra Målselv Venstres årsmøte 21.2.2024.

UiT Norges arktiske universitet har campus for landets eneste offentlige flyskole på Bardufoss. Hvert år kvalifiseres nye piloter gjennom BA Luftfartsfag med trafikkflygersertifikat.

Det er selvsagt kostnadskrevende å drive programmer som krever høy grad av praksis, tilpasset flypark og utstyr. Bardufoss er imidlertid et velegnet sted for opplæring i arktiske forhold med tanke på topografi og værforhold.

Både UiT og studentene skal ha et sterkt ønske om fortsatt bruk av Bardufoss som campus, og det er behov for 150-200 nye trafikkflygere per år i Norge.

Målselv Venstre er kjent med at UiT har søkt om ekstra driftsmidler fra staten for å kunne leie nye fly, så langt uten å få gjennomslag. Siden fornyelsen vil være helt avgjørende for dette utdanningstilbudet, forventer vi at regjeringen allerede i revidert statsbudsjett våren 2024 oppjusterer tildelingen til Luftfartsfag, slik at utdanningen ikke stopper opp, og at studentene får fullført på normert tid, tre år.

